Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку

Из 1335 предприятий, вошедших в список системообразующих, 126 на сегодняшний день получили господдержку. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопрос журналистов о критике в адрес части реализованных мер антикризисной поддержки промышленности.

"Много это или мало? Здесь надо исходить из того, подходят или не подходят предложенные меры для данного конкретного предприятия, а также соответствуют ли сами предприятия определенным критериям", - отметил Денис Мантуров.

Министр напомнил, что бизнес заранее был предупрежден о том, что попадание в список системообразующих компаний не гарантирует мгновенное и легкое получение средств из бюджета. "Мы сразу говорили о том, что предусматривается еженедельный отчет по установленной форме, ровно так, как это было в предыдущие кризы, в частности, 2014 года", - уточнил он.

По словам министра, практика перенесена, но адаптирована сегодняшним реалиям. Он привел в пример предприятия металлургического комплекса, большинство из которых отказались входить в перечень системообразующих, "в виду ряда факторов, которые они для себя приняли".

Денис Мантуров еще раз подчеркнул, что на этот счет существуют различные мнения.

"Что лучше? Предоставлять поддержку в виде денег или давать возможность бизнесу развиваться самостоятельно: кто выживет, тот и выживет. Всегда нужно находить золотую середину. На это, собственно, нацелены и Национальный план поддержки экономики по выходу из кризиса, и те меры поддержки, которые у нас были предусмотрены по отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса", - сказал глава Минпромторга.

Сегодня, 8 июля, в рамках правительственного часа глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, заявил, что чуть более 10% предприятий из перечня системообразующих смогли получить господдержку из-за сложности процедур отбора и большого объема отчетности об использовании полученных средств.

Ранее ряд СМИ сообщал, что часть системообразующих предприятий хотели бы лишиться этого статуса из-за чрезмерной сложности условий получения господдержки, а также значительного увеличение отчетности.