Мастер и Маргарита стали лучшей литературной парой у российских читателей

В литературе все как в жизни - а может это в жизни как в литературе - герои влюбляются и ненавидят, создают семьи и расстаются навсегда, заставляя читателей сочувствовать, восхищаться и даже иногда завидовать. Например, Маргарите, сумевшей воспарить над земной суетой и улететь в вечность вместе со своим Мастером. Их вечная любовь запала в душу читателям, и они выбрали Мастера и Маргарита лучшей парой отечественной литературы.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который в России празднуется 8 июля, книжный сервис MyBook выяснил, влияют ли книги на наши представление о семейных ценностях и какие литературные пары пользуются наибольшей популярностью.

60 процентов читателей честно признались, что книги отечественных авторов во многом повлияли на их представления о семье и браке и даже подсказали, каким должен быть идеальный партнер. И как это ни удивительно, но именно литература, которая не ограничена никакими рамками, кроме таланта автора, оказалась главным оплотом семейных ценностей. Видимо, устав от игр с толерантностью и от неопределенных полов, 76 процентов опрошенных заявили, что отечественная художественная литература должна закладывать основы семейных ценностей. В этом вечная классика даст фору нон-фикшн книгам о семейной психологии и психологии отношений - их урокам готовы следовать лишь 39 процентов участников опроса.

Помните, как у Данте: "Я видел много лиц, любви достойных, украшенных улыбкой и лучом, и обликов почтенных и спокойных…". А русская литература представляет собой целую галерею изумительных по своему совершенству пар - мужчину и женщину. Победителями стали герои бессмертного романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита, получившие 30 процентов голосов. Лишь немного, всего пять процентов, уступили им Ассоль и Грей из повести Александра Грина "Алые паруса", ставшей гимном всех влюбленных. На третьем месте всепобеждающая и бескомпромиссная любовь Александра Григорьева и Екатерины Татариновой - стойкие и целеустремленные люди, чьи непростые судьбы создал в книге "Два капитана" Вениамин Каверин.

Человек всегда стремится к надежному семейному очагу, надежному оплоту стабильности и благополучности в бушующем вокруг море жизни. И нашу пятерку лидеров замыкают Пушкинские Петр Гринев и капитанская дочка Маша Миронова вместе с Наташей Ростовой и Пьером Безуховым, чей тернистый путь к тихому семейному счастью во всей красе нарисовал Лев Толстой в "Войне и мире".

В топ-10 также вошли Руслан и Людмила из одноименного произведения Александра Пушкина, Константин Левин и Кити Щербацкая - герои романа "Анна Каренина" Льва Толстого, Владимир Дубровский и Мария Троекурова из книги "Дубровский" Александра Пушкина, Наташа Ростова и Андрей Болконский, герои уже упомянутого романа "Война и мир", а также Аксинья Астахова и Григорий Мелехов - персонажи легендарной эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон".

Не забыли читатели и о Евгении Онегине, слишком поздно понявшем истинную цену чувства к Татьяне Лариной, и об Анне Каренине с ее страстной и губительной любовью к Алексею Вронскому, но эти литературные пары заняли лишь 15 и 13 места соответственно.

Бесспорным лидером среди книг, которая лучше всего идеалы семьи и брака, россияне назвали "Войну и мир". 37 процентов опрошенных выбрали выдающуюся эпопею Льва Толстого, который доказал, что все семьи счастливы одинаковы, а несчастны по-своему. На втором месте - собравший 21 процент голосов приключенческий роман Вениамина Каверина "Два капитана", а на третьем - повесть Александра Пушкина "Капитанская дочка". В пятерку также попали еще одно произведение Пушкина "Руслан и Людмила" и культовая эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон".