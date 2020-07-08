Матвиенко прокомментировала разговоры о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Тема возможного вхождения республик Донбасса в состав России возникает из-за отсутствия реальных шагов по мирному урегулированию, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Разговоры возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР и ЛНР", - сказала она.

При этом глава Совфеда подчеркнула, что "Россия неизменно занимала и занимает позицию, что возможно только мирное урегулирование на базе Минских соглашений".

"В этих соглашениях заложены все механизмы для реинтеграции ДНР и ЛНР в состав Украины, для разрешения мирным путем этого внутриукраинского конфликта", - добавила сенатор.