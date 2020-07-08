Матвиенко рассказала о механизме наделения статусом пожизненного сенатора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на вопрос, когда бывший президент РФ Дмитрий Медведев сможет получить статус сенатора в связи со вступлением в силу поправок в Конституцию.

Напомним, что изменения предполагают, что семь сенаторов могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Бывшие президенты тоже могут стать пожизненными сенаторами.

- Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически, - заявила спикер Совфеда. - Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа.

В связи с этим, продолжила парламентарий, в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. "В пакете законов также будет готовиться и этот механизм", - сообщила Матвиенко.