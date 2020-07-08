В начале года медики всего мира приняли глобальный по масштабам вызов - пандемию COVID-19. Как удалось пройти это испытание в России, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- За последний месяц отмечается стойкая тенденция к снижению количества новых случаев COVID-19 и росту количества выздоровевших. Важно, что на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом в России не наблюдалось резких скачков заражений и смертности.

Важным элементом реагирования на возникшую угрозу стало создание координационного совета и рабочей группы Государственного Совета по борьбе с коронавирусом, фактически организовавшего взаимодействие на всех уровнях.

Минздрав создал штаб, который включил в себя несколько рабочих групп, опорные учреждения, которые в том числе координируют и работу медорганизаций. В кратчайшие сроки был перепрофилирован под инфекционных больных беспрецедентно большой коечный фонд - более 140 тысяч коек. Медорганизации оснастили необходимой техникой, в том числе и аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сегодня в каждом регионе это оборудование доступно и используется.

Следующий важный шаг - это разработка и внедрение временных рекомендаций по оказанию помощи пациентам с COVID-19. К нам эпидемия пришла позже, поэтому наша страна и служба здравоохранения имела некоторый временной запас, это позволило мобилизовать всю систему. Поэтому даже первая версия временных рекомендаций уже содержала опыт других государств.

Как и во всем мире, мы в России столкнулись с нехваткой специалистов по инфекционным заболеваниям. Удалось организовать подготовку врачей и среднего медперсонала, в том числе и с возможностью удаленного обучения. В общей сложности больше 440 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с COVID-19. Государство приняло решение об их стимулировании. Решение о первых выплатах было принято правительством начиная с 29 января, на это было выделено 10,2 миллиарда рублей.

Уже первая версия клинических рекомендаций опиралась на опыт других стран

Впоследствии по инициативе президента выплаты и категории работников, задействованных при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, были значительно расширены.

Важно также отметить, что в ограниченных условиях и в максимально короткие сроки отечественной промышленности удалось закрыть потребность в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты и медицинских изделиях.

В кратчайшие сроки были разработаны тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 и налажен их выпуск, и это стало решающим фактором в обеспечении контроля за распространением инфекции.

Продолжается активная работа над созданием вакцины. Сейчас продолжаются клинические испытания на добровольцах. Внедрение отечественных препаратов от коронавирусной инфекции вкупе с вакциной позволят сделать эту инфекцию фармакологически управляемой.