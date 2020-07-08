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08.07.2020 22:57
Рубрика: В мире

Министр обороны ФРГ ответила критикам "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина

Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. Официальная позиция Берлина, отстаивающего газопровод, неизменна.

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Во-первых, госпожа Крамп-Карренбауэр, которую цитирует РИА Новости, считает беспочвенными опасения в том, что Германия становится все более "зависимой от российского газа". Министр напомнила, что Европа в целом и ФРГ в частности стремятся диверсифицировать импорт углеводородов, а кроме того, активно развивают "зеленую" энергетику на базе альтернативных и возобновляемых источников.

Во-вторых, в Берлине обещают, что при реализации проекта интересы Украины как страны-транзитера российского газа не пострадают - об этом немецким политикам приходилось не раз говорить коллегам из Киева, а также Варшавы, которая активно выступает против строительства трубы. Крамп-Карренбауэр также признала, что США, противодействующие реализации "Северного потока-2", имеют прямой экономический интерес в поставках сжиженного природного газа в Европу, однако этот вопрос Берлин готов "обсуждать с друзьями". Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель в очередной раз повторила, что ФРГ заинтересована в завершении и запуске проекта.

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