Министерство юстиции предлагает сделать максимально прозрачной информацию об общественных слушаниях. Местные власти должны в том числе выкладывать в интернет планы застройки и информацию о проведении слушаний. Свои замечания жители также смогут направлять по Сети.

Одна из проблем: сегодня люди зачастую только задним числом узнают, что их любимый кинотеатр собираются снести. Якобы какому-то денежному мешку показалось, что люди туда не ходят, а если построить там апарт-отель, то всем будет счастье. А ему, естественно, прибыль. Другому денежному мешку показалось, что между вашим многоэтажным домом и берегом реки вполне втиснется еще пара высоток, будет красиво. И - какое случайное совпадение - прибыльно.

С экологами тузы застройки договорились, новостройкам ничего не угрожает. Проекты с печатями и подписями тому подтверждение. Остается самое сложное: убедить неразумных жителей, что им же будет лучше, если на узкой дороге прибавится машин, а к старой канализации подключатся еще несколько многоэтажек. Проблема человеческого непонимания решается изящно: людей не беспокоят лишней информацией.

Публичные слушания проводятся чуть ли не в режиме секретности. А если жители каким-то образом узнают, что администрация назначила где-то там слушания - а она должна это сделать для галочки, - то их стараются не пустить. Зал уже полон проверенными людьми: готовыми проголосовать за что угодно, ведь им в тех домах не жить.

Но даже узнать о том, что разрабатывается такой-то проект и проводятся слушания, это уже везение. Как правило, жители узнают подробности, когда решение принято, процесс запущен и что-то изменить поздно. "Где же вы раньше были?" - удивленно разводят руками чиновники и воротилы бизнеса. Мол, проекты открыто висели в подвале за дальним шкафом, любой мог зайти и посмотреть, надо было только попросить ключ у сторожа. Ах, никто не знал, потому что не сообщалось? Ваши проблемы: гражданское общество должно быть активным и внимательным.

Министерство юстиции предлагает изменить ситуацию. Подготовлены поправки в закон "Об общих принципах самоуправления".

"Законопроект подготовлен во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации", - подчеркивают в ведомстве.

Проектом предусматривается необходимость обязательного и заблаговременного размещения органами местного самоуправления в интернете материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание или общественное обсуждение. Результаты, включая мотивированное обоснование принятых решений, также должны публиковаться в Сети.

Проект застройки должен быть опубликован в Сети, а граждане смогут прислать свои замечания

"Дополнительно законопроектом предусматривается возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенным на обсуждение проектам муниципальных правовых актов, в том числе посредством использования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", рассказывают в минюсте.

По мнению адвоката Ольги Власовой, институт публичных слушаний на сегодняшний день требует законодательного совершенствования. Она особо обращает внимание, что публичные слушания - это не только способ учета коллективного мнения, но и форма общественного контроля. Поэтому нужны механизмы согласования позиций. Жители не согласны, но чиновники считают, что проект все равно нужен и район станет краше. Кто должен рассудить? Гласность - первый шаг к началу разговора. Многие проекты по благоустройству вызывают общественные дискуссии, и здесь важно, чтобы обе стороны слышали друг друга и были готовы к взаимным компромиссам.