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08.07.2020 20:29
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 6 970 вылечившихся от коронавируса в ВС РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции устойчиво превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется более месяца.

Фото: предоставлено Минобороны
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По сведениям на 8 июля, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровел 41 военнослужащий. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта, достигла в армии и на флоте 6 970 человек.

Кроме того, 20 910 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля.

Однако 1 268 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей, 1 038 пациентов лежат в военных госпиталях, 48 человек изолированы по месту службы, 27 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 155 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 555 пациентам, 281 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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