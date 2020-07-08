Минпромторг будет стимулировать продажу медицинских масок за рубеж

Новости

Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Из защиты извлекут средства

Минпромторг будет стимулировать продажу медицинских масок за рубеж
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Спрос на маски и другие средства индивидуальной защиты в России снижается с уходом коронавирусной инфекции. Это станет вызовом для производителей таких товаров, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам министра, в сутки в России производится 12 млн масок. Мантуров отметил, что уже сейчас нарастившие производство средств индивидуальной защиты предприятия легкой промышленности должны искать новые рынки сбыта, так как внутренний спрос на эти товары полностью удовлетворен. "К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит", - констатировал Мантуров, отметив, что министерство уже открыло возможности для экспорта данной категории товаров и будет стимулировать его.

Фото: Gettyimages
"РГ"-советы: Как хроникам беречься от коронавируса после карантина

В целом, по данным министерства, с 2015 года ряд отраслей кратно нарастили присутствие на внутреннем рынке. В частности, доля продукции пищемаша увеличилась в четыре раза, сельхозмаша и станкопрома - более чем в два раза. "В среднем по машиностроению мы приросли с 38 до 60%, а в целом по обработке планку в 50% преодолели уже 13 отраслей. Причем пять из них превысили рубеж в 75%", - уточнил Мантуров.

По его словам, эпидемия внесла в программу импортозамещения свои коррективы, и чтобы в дальнейшем не подвергать риску технологический суверенитет страны, программа будет масштабирована на все уровни кооперации. Министр уточнил, что новые планы рассчитаны до 2024 года и будут включать в себя три основных блока: конечная продукция, сырье, материалы и комплектующие, а также оборудование. Для реализации поставленных целей планируется активнее включать в программу регионы, задействовав сеть из 237 индустриальных и промышленных технопарков. Финансировать проекты минпромторг предлагает за счет Фонда развития промышленности (ФРП), а также аналогичных фондов, действующих в 62 регионах.

Он также ответил на критику в части излишней бюрократизированности процедуры получения госсредств в рамках антикризисной поддержки экономики. По данным минпромторга, порядка 126 предприятий из 1335, вошедших в список системообразующих, на сегодняшний день получили поддержку. Министр напомнил, что бизнес заранее был предупрежден о том, что попадание в список системообразующих компаний не гарантирует мгновенное и легкое получение средств из бюджета. "Мы сразу говорили о том, что предусматривается еженедельный отчет по установленной форме, ровно так, как это было в предыдущие кризисы", - уточнил он.

В России ежедневно производится около 12 млн медицинских масок 

Ранее ряд СМИ сообщали, что часть системообразующих предприятий хотели бы лишиться этого статуса из-за чрезмерной сложности условий получения господдержки, а также значительного увеличение отчетности об использовании полученных средств.

"Драйверы роста в промышленности, отдельные сегменты: драгметаллы, продукция ВПК и компоненты, легковые автомобили и удобрения. А нам бы хотелось, чтобы здесь были станки, оборудование, высокотехнологичная продукция. Кроме удобрений - еще и иная продукция химической промышленности. И дальше некрупные отрасли - фармацевтика, парфюмерия, косметика, продукция легкой промышленности", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками