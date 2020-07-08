Минпромторг будет стимулировать продажу медицинских масок за рубеж

Спрос на маски и другие средства индивидуальной защиты в России снижается с уходом коронавирусной инфекции. Это станет вызовом для производителей таких товаров, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По словам министра, в сутки в России производится 12 млн масок. Мантуров отметил, что уже сейчас нарастившие производство средств индивидуальной защиты предприятия легкой промышленности должны искать новые рынки сбыта, так как внутренний спрос на эти товары полностью удовлетворен. "К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит", - констатировал Мантуров, отметив, что министерство уже открыло возможности для экспорта данной категории товаров и будет стимулировать его.

В целом, по данным министерства, с 2015 года ряд отраслей кратно нарастили присутствие на внутреннем рынке. В частности, доля продукции пищемаша увеличилась в четыре раза, сельхозмаша и станкопрома - более чем в два раза. "В среднем по машиностроению мы приросли с 38 до 60%, а в целом по обработке планку в 50% преодолели уже 13 отраслей. Причем пять из них превысили рубеж в 75%", - уточнил Мантуров.

По его словам, эпидемия внесла в программу импортозамещения свои коррективы, и чтобы в дальнейшем не подвергать риску технологический суверенитет страны, программа будет масштабирована на все уровни кооперации. Министр уточнил, что новые планы рассчитаны до 2024 года и будут включать в себя три основных блока: конечная продукция, сырье, материалы и комплектующие, а также оборудование. Для реализации поставленных целей планируется активнее включать в программу регионы, задействовав сеть из 237 индустриальных и промышленных технопарков. Финансировать проекты минпромторг предлагает за счет Фонда развития промышленности (ФРП), а также аналогичных фондов, действующих в 62 регионах.

Он также ответил на критику в части излишней бюрократизированности процедуры получения госсредств в рамках антикризисной поддержки экономики. По данным минпромторга, порядка 126 предприятий из 1335, вошедших в список системообразующих, на сегодняшний день получили поддержку. Министр напомнил, что бизнес заранее был предупрежден о том, что попадание в список системообразующих компаний не гарантирует мгновенное и легкое получение средств из бюджета. "Мы сразу говорили о том, что предусматривается еженедельный отчет по установленной форме, ровно так, как это было в предыдущие кризисы", - уточнил он.

В России ежедневно производится около 12 млн медицинских масок

Ранее ряд СМИ сообщали, что часть системообразующих предприятий хотели бы лишиться этого статуса из-за чрезмерной сложности условий получения господдержки, а также значительного увеличение отчетности об использовании полученных средств.

"Драйверы роста в промышленности, отдельные сегменты: драгметаллы, продукция ВПК и компоненты, легковые автомобили и удобрения. А нам бы хотелось, чтобы здесь были станки, оборудование, высокотехнологичная продукция. Кроме удобрений - еще и иная продукция химической промышленности. И дальше некрупные отрасли - фармацевтика, парфюмерия, косметика, продукция легкой промышленности", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.