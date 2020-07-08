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08.07.2020 12:35
Рубрика: Власть

Мантуров назвал отрасли с самой высокой долей импортозамещения

Текст: Светлана Ментюкова
Импортозамещение остается магистральным направлением развития российской экономики: программа будет масштабирована на все уровни кооперации - с учетом рисков, которые были выявлены в период пандемии. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своего выступления в Совете Федерации.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Магистральным направлением развития для нас остается импортозамещение. С 2015 года некоторые отрасли кратно нарастили свое присутствие на внутреннем рынке. В частности, доля российской продукции пищемаша увеличилась почти в 4 раза, сельхозмаша и станкопрома - более чем в два раза. В среднем по машиностроению мы приросли с 38% до 60%, а в целом по обработке планку в 50% преодолели уже 13 отраслей. Причем пять из них превысили рубеж в 75%", - сообщил он.

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По словам главы Минпромторга, эпидемия внесла в программу импортозамещения свои коррективы, и чтобы в дальнейшем не подвергать риску технологический суверенитет страны, импортозамещение будет масштабировано на все уровни кооперации.

"Новые планы, протянутые до 2024 года, будут включать в себя три блока - это конечная продукция, это сырье, материалы и комплектующие, а также оборудование. Такая трехфакторная модель требует еще большего включения в импортозамещение наших регионов. Базовые условия для этого сформированы. В стране развернута сеть из 237 индустриальных парков и промышленных технопарков. На их развитие с 2015 года нами направлено свыше 15 млрд рублей. И чтобы наращивать поддержку, с июля мы расширили возможности использования регионами механизма компенсации затрат на инфраструктуру промплощадок", - сообщил министр.

Он напомнил, что для создания новых мощностей регионы могут воспользоваться финансированием Фонда развития промышленности. За 5 лет, по данным Минпромторга, фонд направил на финансирование проектов 150 млрд рублей. На сегодняшний день в стране создано 62 региональных фонда с суммарной капитализацией более 12 млрд рублей.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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"Чтобы усилить их потенциал действует программа софинансирования федеральным ФРП до 70% объема займов, предоставляемых региональными фондами. Для десяти субъектов с неустойчивой экономикой, а также для Крыма и Севастополя мы предусмотрели еще более комфортную пропорцию 10 на 90%", - подчеркнул Денис Мантуров.

Он также отметил, что Курганская область, Алтайский Край и Республика Марий Эл получат на докапитализацию своих фондов в течение пяти лет около 4,5 млрд рублей из средств, выделенных правительством на программы развития регионов.

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