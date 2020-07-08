Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19

Препарат от COVID-19 "Коронавир" зарегистрирован Минздравом, что означает разрешение к его широкому применению. Препарат разработала компания "Р-Фарм", как сообщалось ранее, для лечения заболевания легкой и средней степени тяжести.

"Коронавир" стал третьим российским лекарством с зарегистрированными показаниями к лечению COVID-19. Ранее на рынок вышли "Авифавир" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливир" компании "Промомед".

Так же, как и предшественники, "Коронавир" зарегистрирован по особой упрощенной процедуре, предусмотренной на случай чрезвычайных ситуаций - а именно в условиях пандемии. Поэтому лекарство разрешили применять при ограниченном объеме клинических данных. При этом тестирование препарата будет продолжаться, а инструкция по его применению будет дополняться по мере поступления новой информации.

Сейчас "Коронавир" разрешено применять только в условиях стационара. Среди противопоказаний - беременность и ее планирование, а также грудное вскармливание. Запрещено применять лекарство у больных с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью, а также детям до 18 лет.