Мишустин: РФ готова делиться наработками в сфере информбезопасности

Международное сообщество должно объединить усилия, чтобы предотвратить глобальную "пандемию киберпреступности", считает премьер-министр Михаил Мишустин. Россия готова делиться своими конкурентными наработками в сфере информационной безопасности.

Глава правительства выступил с обращением к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, организованного и проходящего на площадке "Сбербанка". Он отметил, что этот год изменил мир - новая коронавирусная инфекция повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, частных компаний и государственных учреждений. В России число работающих удаленно выросло в пять раз, и многие, подчеркнул Мишустин, продолжат работать в таком режиме и после победы над пандемией.

- Самоизоляция сделала нас еще более зависимыми от цифрового мира. Непрерывное предоставление государственных услуг онлайн приобрело чрезвычайную важность. Именно поэтому обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве - наш приоритет, - заявил премьер.

Зависимость от цифровых технологий возрастала с годами по мере того, как частные и государственные операторы применяли их для повышения эффективности своей работы. Развитие Интернета привело к открытости и взаимосвязанности, тем самым умножая преимущество от использования цифровых технологий. "Однако эти же самые цифровые технологии сделали общество уязвимым перед угрозами нового типа", - обратил внимание председатель правительства.

Весной в России фиксировали рост активности киберпреступников. "Более 90 процентов успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии: мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох", - сказал премьер. Совместно с отечественными компаниями в сфере информационной безопасности правительство сообщает населению о киберрисках, и благодаря объединению усилий со многими проблемами справиться удалось, но множество вопросов требует еще внимания.

Другой вызов современности, актуальный, по мнению Михаила Мишустина, для всех экономик мира, - это кража конфиденциальных данных. Для их защиты в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, к которой подключены информационные системы государственных органов. "Введены жесткие стандарты обеспечения безопасности при подключении школ и других социальных учреждений к сети Интернет. Создаются защищенные сети, объединяющие между собой учреждения в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", - рассказал премьер-министр.

- Для предотвращения глобальной "пандемии киберпреступности" мы должны объединить усилия всего международного сообщества, - уверен председатель правительства России. - Одним из ключевых направлений совместного обеспечения цифровой безопасности и солидарной борьбы с киберпреступностью является развитие международного сотрудничества.

Наша страна - один из лидеров технологического прогресса, отечественные наработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке, заметил Мишустин. Государственными грантами правительство стимулирует разработки и пилотные проекты в области таких перспективных технологий, как квантовая криптография. "Мы также понимаем важность международного обмена знаниями и готовы делиться своими наработками с нашими партнерами. Открытый и равноправный диалог необходим для обеспечения безопасности нашего общего будущего, и мы готовы к сотрудничеству", - заявил российский премьер.