Мишустин утвердил перенос модернизации первичного звена здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перенос реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на полгода.

Она должна была начаться 1 июля, но отложена до 1 января следующего года. Это связано с необходимостью направления бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией и меры по восстановлению экономики.

Новый крайний срок утверждения региональных программ модернизации - 15 декабря, а все работы по новому строительству, реконструкции, замене зданий при высоком износе, капитальному ремонту, в том числе центральных районных и районных больниц, сдвинуты на шесть месяцев.