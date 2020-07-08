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08.07.2020 18:44
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Российские власти постарались максимально снизить издержки бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам Дня мировых лидеров в рамках Глобального саммита Международной организации труда.

"В центре наших усилий должен находиться человек, как это и подразумевается подходами Международной организации труда в области достойного труда", - отметил Михаил Мишустин.

Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
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Правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда. В число таких мер входит оказание адресной социальной поддержки гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса. Приняты конкретные решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга лиц, которые сохранили право на получение таких пособий. Предусмотрена выплата к пособию по безработице на детей для родителей, признанных безработными.

Кроме того, максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат заработной платы и сохранения рабочих мест. Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов. Организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса. Подготовлен проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения - как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми.

По словам Михаила Мишустина, вызовы, которые поставил коронавирус перед рынком труда, требуют совместного убедительного ответа. Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест.

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