Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Новости

Второй день подряд в Подмосковье фиксируется меньше 200 случаев COVID-19 11:53
В Прикамье мужчина отсудил у больницы 700 тысяч за смерть матери 11:48
Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна" 11:39
В Италии нудистов на пляже оштрафовали за отсутствие масок 11:38
Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз 11:37
Ученые предупредили об опасности COVID-19 для мозга 11:33
Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности 11:32
Видео: авторемонтники вытащили котенка, забившегося под защиту двигателя 11:30
В ЮАР старинный поезд превратят в люксовый отель 11:29
Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде 11:24
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой 11:22
Клишас: Закон о территориальной целостности РФ может быть принят в июле 11:17
Пермские ученые разработали модуль для добычи золота из отходов 11:17
СМИ: Гендиректор "Уфы" Газизов может перейти на работу в "Спартак" 11:04
Китайский JAC начнет в России продажи конкурента Skoda Octavia 11:01
Системы С-350 "Витязь" поступят в войска в 2020 году 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% 10:50
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре 10:49
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах 10:47
Журналисты обвинили президента Бразилии в преступной халатности 10:32
В Калуге рухнула подпорная стена строящегося музея космонавтики 10:23
Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 10:58
Рубрика: Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Текст: Ольга Игнатова
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Такой прогноз сделали аналитики агентства Content Review (имеется в расположении "Российской газеты"). При этом прогноз не учитывает возможного повторения вспышки пандемии коронавируса.

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%.

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP
Минкомсвязь: Технология связи 5G не несет людям никаких угроз

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако, если МТС, "Билайн" и "МегаФон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля-мая, чем привлек внимание регулирующих органов", - пояснил руководитель Content Review Сергей Половников.

При этом индекс доступности связи в России по сравнению с декабрем 2019 года практически не изменился и составил 6,5. Индекс доступности - это отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Самая доступная мобильная связь с учетом средней заработной платы населения и тарифов, по оценке агентства, сейчас в таких регионах, как Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская область, Магаданская область. Регионы с наименее доступной мобильной связью - это Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом
МЧС Москвы предупредило о грозе и сильном ветре
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками