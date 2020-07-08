Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.

Такой прогноз сделали аналитики агентства Content Review (имеется в расположении "Российской газеты"). При этом прогноз не учитывает возможного повторения вспышки пандемии коронавируса.

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%.

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако, если МТС, "Билайн" и "МегаФон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля-мая, чем привлек внимание регулирующих органов", - пояснил руководитель Content Review Сергей Половников.

При этом индекс доступности связи в России по сравнению с декабрем 2019 года практически не изменился и составил 6,5. Индекс доступности - это отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Самая доступная мобильная связь с учетом средней заработной платы населения и тарифов, по оценке агентства, сейчас в таких регионах, как Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская область, Магаданская область. Регионы с наименее доступной мобильной связью - это Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия.