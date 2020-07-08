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08.07.2020 17:36
Рубрика: Культура

Московские театры могут открыться 1 августа

Текст: Наталья Лебедева
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Радостной новостью для всех театралов на круглом столе "Музеи в эпоху кризиса" поделился представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем, чтобы в театрах собиралось 50 процентов зрителей. Это с 1 августа", - сообщил он.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По его словам, увеличить долю зрителей, возможно, удастся в сентябре.

В любом случае, открытие театров - станет еще одним свидетельством того, что жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло.

Напомним, что театральные труппы смогли вернуться к репетициям с 9 июня. А открытие театров по всей стране Министерство культуры РФ планирует не раньше сентября. В Роспотребнадзоре пояснили, что какие-либо корректные прогнозы по формату рассадки в театрах можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода до старта сезона, а это 28 дней.

Культура Театр

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