На МКС вышел из строя блок электропитания

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о проблемах на Международной космической станции.

Первого июля отказал блок электропитания, расположенный на внешней стороне американского сегмента МКС. Вышедший из строя элемент отвечал за подачу электропитания на один из компьютеров. В NASA подчеркнули, что в ближайшее время неисправный блок заменят на новый.

При этом астронавтам не придется выходить в открытый космос. Неисправность устранят с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли, пишет РИА Новости.