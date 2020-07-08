На сцене Мариинского театра поставят "Орлеанскую деву"

Ария "Да, час настал" из оперы "Орлеанская дева" Чайковского прозвучала на концерте-открытии фестиваля "Звезд белых ночей" на сцене Мариинского театра-2, ставшем первым после большого перерыва публичном концерте в России. В образе Иоанны выступила Екатерина Семенчук, солистка Мариинского театра, одна из самых востребованных меццо-сопрано на мировой сцене. Именно эту партию она готовила во время карантина, а премьера оперы "Орлеанская дева" Чайковского, намеченная на следующий сезон, будет посвящена 180-летию композитора. Екатерина Семенчук поделилась с "РГ" мыслями о своей героине, о Чайковском и новом мироощущении.

Екатерина Семенчук: Новая для меня партия, и как никогда своевременная в моем репертуаре сейчас, когда наступает период зрелости - творческой и человеческой. Надеюсь, в ближайшие месяцы опера прозвучит и станет событием: "Орлеанская дева" невероятно интересна, многогранна, там живой язык, богатый оркестр, красивейшие ансамбли, огромное количество сольных номеров у Иоанны, она на сцене от начала до конца, пока героиню не охватит пламя. Мы знаем великих исполнительниц Иоанны: Ирина Архипова, до нее - Софья Преображенская, после - Нина Раутио. Ставится опера очень редко из-за высокой сложности и объема. Все, что было в Чайковском, там есть - и лирика, и драматизм, много очень светлых страниц и мрачно страшных. Это одно из любимых произведений Петра Ильича, и я верю, что "Орлеанская дева" вернется, продолжит свой путь и в России, и в мире, потому что ее "час настал". Все приходит в свое время, когда это необходимо.

У вашей Иоанны такая "русская душа", что даже забываешь, что это французская героиня.

Екатерина Семенчук: Немногие задумываются, что Иоанна - та самая Жанна Д`Арк. И в опере ее призывы, монологи звучат именно как выражение русской души, а музыка настолько сильно западает в душу и сознание, что звучит в голове и ночью. С этой арией я заканчивала Петербургскую консерваторию. Нам часто хочется взять самое сложное, находясь только на самых первых ступенях творческого пути. Чем старше становишься, тем более ответственно относишься ко всему. Меня Чайковский всегда пленял и одновременно пугал. Он сложный композитор для певца, использует разные краски, весь диапазон, насыщает драматически. Ты просто обязан быть во всеоружии, чтобы осмыслить и озвучить всю эту невероятную музыкальную палитру. А самый сложный концерт - это сольный концерт из романсов Чайковского, потому что каждый его романс требует полного погружения и абсолютной свободы. Редко кто обращается к романсам Чайковского.

У вас, кстати, запланирован концерт из романсов Чайковского на "Звездах белых ночей"?

Екатерина Семенчук: К сожалению, сегодняшняя ситуация всех нас, и артистов, и слушателей, выбила из привычного творческого русла. Но мы продолжаем готовить новые произведения, заниматься и верить, что концерт состоится. Наш вечер Чайковского планировался 17 июля. Два отделения романсов Чайковского - такое в моей жизни будет впервые. Это требует не одного года напряженной работы и размышлений, программа выстроена от первого его романса и завершается последним "Снова, как прежде один".

Словно линия жизни...

Екатерина Семенчук: Каждая программа должна заставлять задуматься не только слушателей, но и нас самих - о нашем месте в этой жизни, о том, как мы ее проживаем, чему следуем, каков вероятный итог. Чайковский - мировой признанный лидер по исполняемости. Но в основном знают только несколько самых популярных его романсов, "Онегина", "Пиковую", балеты. Очень быстрый темп жизни, и не все ты успеваешь зацепить, тем более постичь. Валерий Гергиев - большой пропагандист музыки Чайковского. Благодаря ему у нас звучат произведения Петра Ильича, редко исполняемые не только на Западе, но и в России: "Чародейка" или "Мазепа", например. Очень верю, что в ближайшем времени состоится исполнение "Орлеанской девы". Работа кипит, у моих коллег такое внутреннее горение, спасительное сегодня, в предвкушении, что это должно случиться. И это нас объединяет в такое сложное время.

Трудно было пережить артистам время карантина?

Екатерина Семенчук: Непросто, ведь не все могут себе позволить работать дома - нет инструмента, маленькие дети, соседи жалуются, другие серьезные проблемы. Певцу ведь надо постоянно петь, работать, быть в форме. Многие сейчас задумываются о дополнительной профессии или даже о ее смене. У каждого из нас есть семьи и серьезные обязательства не только перед собой. Очень сложное, тяжелое и не творческое время. Ведь профессия артиста очень требовательна, нужны невероятные сила воли и упорство, вера и в себя, и в ситуацию, что должно произойти что-то хорошее. Творчество в этом случае все равно помогает.

Все музыканты, артисты потеряли свои контракты, и вы в том числе. Сейчас уже появляется определенность?

Певцу надо постоянно работать, быть в форме, и многие в это трудное время задумываются о смене профессии

Екатерина Семенчук: Контракты перенести нереально и не нужно. Нет смысла говорить, какие театры и великие коллеги ждали, кто сколько потерял контрактов, возможностей, денег. Мое счастье в том, что я нахожусь сейчас дома, нужна своему Мариинскому театру, своему городу, своему слушателю, своей семье. И день за днем я строю то, что нужно сегодня и завтра. Возможно, у меня уже не будет чего-то, но время и история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому давайте смотреть разумно на то, что есть. Сегодня у нас была репетиция, была возможность прийти на работу, открыть ноты, есть концертмейстер, с которым мы можем что-то выучить, и есть перспектива это исполнить. Конечно, этот вынужденный простой для всех артистов, выход из тонуса рабочего состояния - это самое страшное. Чтобы найти свою форму, понадобятся многие месяцы. Нам нужно иметь силу духа и упорство, здоровье, чтобы это все преодолеть.

Справка "РГ"

Екатерина Семенчук родилась в Минске. Училась в Минской и Санкт-Петербургской консерватории (класс Евгении Гороховской). Дебютировала в Мариинском театре в 1999 году в партии Леля. Лауреат ряда международных конкурсов, в том числе Operalia в Лос-Анджелесе и BBC Cardiff Singer of the World. Солистка Мариинского театра, выступает в крупнейших оперных театрах Европы и Америки, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях. В ее репертуаре партии в операх Верди, Берлиоза, Сен-Санса, Бизе, Мусоргского, Чайковского, Масканьи, Доницетти.

Кстати

На открытии "Звезд белых ночей" ведущие солисты Мариинской оперы исполняли арии и ансамбли и из опер, которые в ближайшем будущем появятся в репертуаре Мариинского: "Нюрнбергские Мейстерзингеры", "Манон" Пуччини и Массне, "Андре Шенье", "Джоконда", "Лакме", "Летучая мышь".