С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получили право вводить налог на профессиональный доход ("налог для самозанятых"), который с начала этого года уже действует в 23 субъектах РФ. В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах.

Самозанятые платят 4 процента с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6 процентов - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".

Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят налог в размере 4 процентов, а не по ставке 13 процентов. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно.

Достоинства налогового режима уже оценили более 760 тысяч россиян. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Теперь ежедневно в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а потенциально плательщиками налога, по различным оценкам, могут стать несколько миллионов человек.

Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.

Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения президента - дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года. Он уже предоставлен более чем 760 тысячам налогоплательщиков на общую сумму свыше 9,2 млрд рублей, сообщил глава минфина Антон Силуанов.

Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал - 10 тысяч рублей, а также - при регистрации до конца года - дополнительный налоговый капитал - 12,1 тысячи рублей

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Елены Дыбовой, этот налоговый режим сегодня является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. В отличие от ИП самозанятым не требуется нанимать бухгалтера - все расчеты проводятся автоматически в приложении. Все процессы значительно упрощены. Это особенно выгодно, к примеру, водителям.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользуется популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. Среди значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это удобно тем, чья деятельность привязана к определенному сезону.

Кроме того, в приложении можно без ограничений менять вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не потребуется. При необходимости плательщики налога и вовсе смогут отказаться от статуса самозанятого - это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если перестали сдавать квартиру или завязали с репетиторством.

Вместе с тем для этой категории граждан действует ограничение на годовой доход - не более 2,4 млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого снимается, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.

С 1 июля 2020 года эксперимент стартовал в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. С 3 июля стать самозанятым можно в Адыгее, с 9 июля - в Ульяновской области и Тыве, а с 24 июля - в Северной Осетии. Новый налоговый режим заработает с 1 августа в Калмыкии и Магаданской области, с 2021 года - в Амурской области.