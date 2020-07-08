Самозанятые платят 4 процента с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6 процентов - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".
Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят налог в размере 4 процентов, а не по ставке 13 процентов. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно.
Достоинства налогового режима уже оценили более 760 тысяч россиян. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Теперь ежедневно в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а потенциально плательщиками налога, по различным оценкам, могут стать несколько миллионов человек.
Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.
Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения президента - дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года. Он уже предоставлен более чем 760 тысячам налогоплательщиков на общую сумму свыше 9,2 млрд рублей, сообщил глава минфина Антон Силуанов.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Елены Дыбовой, этот налоговый режим сегодня является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. В отличие от ИП самозанятым не требуется нанимать бухгалтера - все расчеты проводятся автоматически в приложении. Все процессы значительно упрощены. Это особенно выгодно, к примеру, водителям.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользуется популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. Среди значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это удобно тем, чья деятельность привязана к определенному сезону.
Кроме того, в приложении можно без ограничений менять вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не потребуется. При необходимости плательщики налога и вовсе смогут отказаться от статуса самозанятого - это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если перестали сдавать квартиру или завязали с репетиторством.
Вместе с тем для этой категории граждан действует ограничение на годовой доход - не более 2,4 млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого снимается, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.
С 1 июля 2020 года эксперимент стартовал в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. С 3 июля стать самозанятым можно в Адыгее, с 9 июля - в Ульяновской области и Тыве, а с 24 июля - в Северной Осетии. Новый налоговый режим заработает с 1 августа в Калмыкии и Магаданской области, с 2021 года - в Амурской области.