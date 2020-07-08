Не только QWERTY. Какие пароли нельзя использовать никогда

Пароли из простых слов или наборов символов гораздо проще поддаются взлому. Помимо всем известных password и qwerty, это могут быть пароли с указанием личных данных пользователей - например, даты рождения, имени, номера телефона.

Как рассказала РИА Новости глава исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, ненадежные пароли - это один из недостатков защиты на протяжении многих лет. В 96 процентах компаний тесты на проникновение в корпоративную сеть позволяли подобрать учетные данные пользователей - именно из-за простых паролей.

Чаще всего злоумышленники при взломе аккаунтов начинают с подбора простых паролей - сначала в ход идут распространенные слова и сочетания символов, затем применяется социальная инженерия (фамилия, год рождения и так далее).

Именно эти варианты крайне не рекомендуется использовать в качестве пароля. Кроме того, сочетания вроде "имя+год рождения" также легко поддаются взлому.

Однако даже пароль из случайных символов можно подобрать за небольшой срок, если пароль слишком короткий. Поэтому многие сервисы электронной почты, интернет-магазины и другие онлайновые площадки требуют от пользователя использовать пароль длиной в 7-10 символов или даже больше, задействуя в нем прописные и строчные буквы, спецсимволы и цифры.