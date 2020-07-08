Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса

Ученые Университета Хьюстона разработали воздушный фильтр, который может задерживать вирус COVID-19, убивая его. Работа опубликована в ScienceDirect.

Воздушно-капельная передача тяжелого острого респираторного синдрома через системы кондиционирования воздуха представляют собой значительную угрозу в борьбе с пандемией.

Ученые базировались на том, новый вирус не выдерживает температур выше 70 градусов по Цельсию. Они разработали и изготовили фильтры на основе нагретой до 200 градусов никелевой пены для улавливания и уничтожения SARS-CoV-2. Циркулируемый воздух, проходя через фильтр с такой пеной, очищается мгновенно.

Последующие опыты в Национальной лаборатории Галвестона доказали, что фильтр задержал более 99,8 процента аэрозолированного вируса, который был уничтожен никелевой пеной.

Благодаря этой разработке найден способ для предотвращения передачи не только коронавирусной, но и многих других опасных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в закрытых средах. По словам одного из авторов исследования профессора Чжифенга Рена, новый фильтр может использоваться на борту самолетов, поездах, в аэропортах и на вокзалах, круизных лайнерах, а также офисах и школах. Возможно применение и настольной модели, способной очищать воздух в непосредственной близости от офисного работника.