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08.07.2020 15:52
Рубрика: Общество

Археологи заглянули в одну из страшнейших тюрем, откуда не возвращались

Текст: Денис Передельский
Фото: Alexandre Coulaud / Inrap Фото: Alexandre Coulaud / Inrap
Фото: Alexandre Coulaud / Inrap

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) провели изыскание в самом центре лагеря для отшельников, который располагался в тюрьме на острове Сент-Жозеф. В результате удалось задокументировать малоизвестные районы лагеря и обнаружить систему водоснабжения тюрьмы, которая по сей день считается одной из самых страшных в истории человечества, поскольку во Францию никто из нее не вернулся.

Краткий отчет об археологической операции опубликован на сайте Inrap. Речь идет о лагере, который был расположен на острове Сент-Жозеф - самом южном из трех островов Спасения у берегов Французской Гвианы.

Фото: Dr Jack Fenner / Australian National University
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Первые упоминания о них относятся к XVII веку. Свое название острова получили после того, как в 1764 году группа колонистов чудом спаслась на них от бушевавших на материке эпидемий. Однако впоследствии их начали называть "островами дьявола".

Дело в том, что после Великой французской революции сюда начали навечно ссылать врагов Первой республики. А еще через полвека, при Наполеоне III, острова Спасения стали одной из самых страшных тюрем в истории человечества.

Сюда и заглянули современные археологи. Тюрьмы давно заброшены, джунгли постепенно поглощают их. Они были основаны в 1852 году. Наполеон III выступал за последовательное развитие пенитенциарных учреждений. Строительство тюрем значительно изменило ландшафт архипелага.

Впрочем, район, который обследовали наши современники, был построен между 1897 и 1906 годами, а в 1913 году его значительно расширили. Как установили археологи, изначально этот лагерь состоял из двух больших прямоугольных зданий с общежитиями и камерами, перемежающимися с внутренними дворами.

Металлические решетки и двери для них изготавливались на материке, а затем переправлялись на остров. Здесь практиковался режим одиночного заключения, также называемый "сухой гильотиной". Кстати, его применяли до 1925 года. Закон предусматривал содержание заключенного в одиночной камере днем и ночью, в условиях полной изоляции и абсолютного молчания.

Фото: Администрация Ногайского района КЧР
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В таких камерах не было потолка, что позволяло надзирателям постоянно следить за заключенными сверху. В непосредственной близости от лагеря было построено несколько зданий, в которых жила охрана. Последние осужденные были направлены сюда в 1953 году.

Археологическая операция, несмотря на ее скромный масштаб, позволила провести топографическое исследование. В результате археологи обнаружили большое количество давно забытых сооружений, включая кирпичные колодцы.

Также были обнаружены две лестницы, ведущие на большую площадку, на которой были размещены высохшие каменные конструкции овальной формы. Предположительно, здесь были разбиты цветочные клумбы.

Было найдено здание, которое исследователи идентифицировали как кухню. Оно было подключено к системе водоотведения. Предназначение еще одного обнаруженного здания пока не установлено. Судя по его конструкции, оно несколько раз перестраивалось и приспосабливалось под различные нужды.

Археологи практически не нашли на острове артефактов. Их добычей стали фрагменты фурнитуры и петли железных дверей, а также несколько фрагментов керамики, причем она оказалась доколумбового периода.

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