Ограничения в случае второй волны COVID-19 могут принимать в штабе кабмина

Решения о возможных ограничениях в случае второй волны коронавируса будут принимать в правительственном штабе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, будут ли приняты жесткие ограничения в случае второй волны COVID-19 и будут ли снова даны полномочия регионам о введении связанных с этим запретов.

"Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе", - заявил представитель Кремля.

При этом он отметил, что пандемия так или иначе еще продолжается, хотя в некоторых регионах динамика распространения заболевания дает повод для оптимизма. "Соответственно продолжаются и полномочия глав регионов", - напомнил он.