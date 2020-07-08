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08.07.2020 11:01
Рубрика: Власть

Отчуждение территорий РФ будет приравнено к экстремизму

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен первый законопроект во исполнение обновленной Конституции. А именно, в обеспечение поправки в Основной Закон о защите территориальной целостности. Согласно изменениям, отчуждение территорий РФ предлагается приравнять к экстремистской деятельности. Срок за нарушение территориальной целостности РФ может составить до 10 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас, оба они являются сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Фото: Телеканал "Россия 1"
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Напомним, что благодаря решению граждан в ходе общероссийского голосования в Основном Законе теперь прописано: "Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Авторы предлагают внести изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности". А именно - уточнить терминологию. Экстремизмом в случае поддержки законопроекта будет признаваться нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. "Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации", - сообщил Павел Крашенинников.

В развитие нормы Конституции о территориальной целостности разработаны изменения в кодексы, которые входят в общий пакет поправок. В них прописываются санкции.

Во-первых, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Такие санкции будут грозить за нарушение прямого запрета на отчуждение части территории Российской Федерации, а также на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

Во-вторых, предлагается ввести ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны. Изменения подготовлены в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Если публичные призывы совершаются впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Фото: РИА Новости
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Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пока поправки в кодексы в Госдуму не внесены - он направлены для получения отзывов. Административные предложения - в правительство, а уголовные - еще и в Верховный Суд.

Павел Крашенинников подчеркнул, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ. Предлагаемые законопроекты позволят обеспечить реализацию новых конституционных положений, а также обоснованно и соразмерно разграничить административную и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны.

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