Памфилова: ЦИК продолжит разоблачать фейки про голосование по поправкам

Центризбирком продолжит борьбу с фейками о плебисците по Конституции, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Оскорбления от так называемых "политических побирушек и содержанок", которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать", - пообещала Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

В частности, в соцсетях продолжают рассказывать про голосование "на пеньках и багажниках", "хотя проверили тысячу раз". "Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!" - возмутилась глава ЦИК.

"Почему же вы не показываете, как голосуют в химчистках и в пивнушках в тех странах, которым вы присягнули на верность?" - добавила она, обращаясь к тем, кто распространяет подобную "информацию".

Памфилова привела пример: пишут, что якобы все семь дней общероссийского голосования не было никакого наблюдения на участках, а значит, "были страшные невероятные злоупотребления". "А 526 тысяч наблюдателей - это кто? - задала риторический вопрос глава ЦИК. - Они представляют весь срез общества, 1600 некоммерческих организаций и движений, 18 политических партий".

"Идет откровенная ложь", - резюмировала Памфилова.

"Мы не будем сидеть и слушать, как на нас будут выливаться потоки лжи. Мы будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов", - пообещала она.