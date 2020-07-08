Пэн Лиюань поблагодарила первых леди африканских стран

Пэн Лиюань также выразила искреннее сочувствие африканскому народу в борьбе с COVID-19. В своем письме она призвала все страны доверять и поддерживать друг друга, чтобы победить эпидемию. "Солидарность и сотрудничество крайне важны для преодоления кризиса", - подчеркнула она и добавила, что китайское правительство намерено через организацию пожертвовать 53 африканским странам противоэпидемические средства с целью оказания помощи женщинам, детям и молодым людям. "Это решение было принято для того, чтобы выразить дружеские чувства китайского народа к народам африканских стран", - подчеркнула первая леди Китая.

Недавно Антуанетт Сассу-Нгессо направила письмо Пэн Лиюань, высоко оценив роль Китая в борьбе с эпидемией. В письме она от имени первых леди государств-членов организации попросила китайскую сторону предоставить медицинские ресурсы для женщин, детей и молодых людей африканских стран.

Пожертвованные Китаем противоэпидемические грузы недавно были направлены в африканские страны, которые выразили готовность укреплять противоэпидемическое сотрудничество с Китаем и углублять традиционную дружбу между народами Африки и Китая.