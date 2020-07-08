Переболевшие COVID-19 назвали симптомы, преследующие их после выписки

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем, заразившиеся коронавирусом выздоравливают в течение двух недель. При тяжелом проявлении недуга это может занять до шести недель. Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.

Среди симптомов, которые отмечают переболевшие, присутствуют потеря обоняния, а также учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка, сильная усталость, лихорадочное состояние.

Медики пока не дают прогнозов относительно того, когда симптомы перестанут проявляться.

- Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как вирус был обнаружен в Китае, поэтому никто не может точно сказать, являются ли зафиксированные проявления краткосрочными или долгосрочными осложнениями, - пояснил кардиолог Самер Коттич. По словам врача, он сам не смог до конца оправиться от коронавирусной инфекции.

- Самая большая проблема заключается в том, что объем легких у меня уменьшился. До болезни я был очень активным спортивным человеком. Теперь я не чувствую, что могу тренироваться так, как раньше, - отметил доктор.

Однако медики считают, что восстановление после коронавируса может быть хоть и длительным, но оно обязательно наступит.