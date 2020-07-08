Новости

День России предложили перенести на 1 июля 08:45
На Камчатке истребители МиГ-31 отработали парные взлеты 08:32
Toyota запатентовала поворотники для авто, который может ездить крабом 08:02
Арт-объекты художников с мировым именем открылись на ВДНХ 08:00
В Благовещенске арестовали вербовщика террористов 07:56
Переболевшие COVID-19 назвали симптомы, преследующие их после выписки 07:32
Власти КНР озвучили условие своего участия в переговорах по вооружению 07:00
Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах 06:25
Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море 06:08
В Сербии произошли беспорядки из-за новых мер против коронавируса 05:30
В шести префектурах Японии власти объявили эвакуацию жителей 05:30
Аномальная жара в Якутии может привести к нарушению экосистем 05:23
Во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Сеула 05:18
Машина мэра Биробиджана попала в ДТП 04:43
Летевший на Камчатку самолет экстренно сел на Сахалине 04:28
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram 04:22
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный 04:17
Почти 60 человек погибли в Японии в результате наводнений и оползней 04:15
В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды 04:12
На Камчатке перевернулась машина с туристами 03:58
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом 03:57
В море рядом с Владивостоком спасли экипаж затонувшего мотобота 03:44
Компания Disney откроет тематические парки во Флориде 03:26
На МКС вышел из строя блок электропитания 03:02
Эксперты подготовили 80 рекомендаций для улучшения корабля Starliner 02:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 07:32
Рубрика: Общество

Переболевшие COVID-19 назвали симптомы, преследующие их после выписки

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем, заразившиеся коронавирусом выздоравливают в течение двух недель. При тяжелом проявлении недуга это может занять до шести недель. Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.

Среди симптомов, которые отмечают переболевшие, присутствуют потеря обоняния, а также учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка, сильная усталость, лихорадочное состояние.

Фото: iStock
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Медики пока не дают прогнозов относительно того, когда симптомы перестанут проявляться.

- Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как вирус был обнаружен в Китае, поэтому никто не может точно сказать, являются ли зафиксированные проявления краткосрочными или долгосрочными осложнениями, - пояснил кардиолог Самер Коттич. По словам врача, он сам не смог до конца оправиться от коронавирусной инфекции.

- Самая большая проблема заключается в том, что объем легких у меня уменьшился. До болезни я был очень активным спортивным человеком. Теперь я не чувствую, что могу тренироваться так, как раньше, - отметил доктор.

Однако медики считают, что восстановление после коронавируса может быть хоть и длительным, но оно обязательно наступит.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о трансграничной гумпомощи Сирии
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет