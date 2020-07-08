Песков: Контактов с Чехией на высшем уровне пока не планируется

Двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется", - заявил он журналистам.

Песков напомнил, что отношения с Чехией в последнее время "были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей" этой страны. Что, по словам представителя Кремля, негативно сказалось на общем фоне двусторонних отношений.

"Но Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая и Чехию", - заявил он.