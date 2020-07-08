Песков назвал условия для скорого проведения "нормандского саммита"

Очередной саммит в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) может состояться в скором времени, но лишь при условии выполнения парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в нормандском формате", - сказал он журналистам.

Напомним, что на саммите "нормандской четверки", состоявшемся 9 декабря 2019 года в Париже, были приняты решения о политическом урегулировании ситуации на Донбассе, однако они до сих пор не реализованы.