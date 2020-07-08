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08.07.2020 00:33
Рубрика: В мире

Племянница президента США выпустит книгу откровений о Дональде Трампе

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Племянница американского президента рассказала, кто сдавал за него экзамены и делал домашние задания. Эти и не только истории стали частью новой книги Мэри Трамп под заголовком "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Она появится на прилавках во вторник, 14 июля, а пока The Washington Post публикует отрывки из нее.

Фото: EPA/Chris Kleponis
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"Домашние задания за нынешнего президента США Дональда Трампа делала сестра Мэриэнн", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В своей книге племянница американского лидера рассказывает, что во времена учебы в университете он "заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов и платил ему".

Сам президент США пока никак не реагировал на публикацию племянницы, но его пресс-секретарь уже назвала ее "собранием лжи". Интерес к изданию подогрело также и судебное разбирательство. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.

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