Племянница президента США выпустит книгу откровений о Дональде Трампе

Племянница американского президента рассказала, кто сдавал за него экзамены и делал домашние задания. Эти и не только истории стали частью новой книги Мэри Трамп под заголовком "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Она появится на прилавках во вторник, 14 июля, а пока The Washington Post публикует отрывки из нее.

"Домашние задания за нынешнего президента США Дональда Трампа делала сестра Мэриэнн", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В своей книге племянница американского лидера рассказывает, что во времена учебы в университете он "заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов и платил ему".

Сам президент США пока никак не реагировал на публикацию племянницы, но его пресс-секретарь уже назвала ее "собранием лжи". Интерес к изданию подогрело также и судебное разбирательство. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.