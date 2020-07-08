По сравнению с пиковым спросом в России сильно упало потребление масок

На сегодняшний день, по сравнению с пиковым спросом, в России сильно упало потребление защитных масок. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопросы сенаторов в рамках своего выступления в Верхней палате российского Парламента на правительственном часе.

"К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит", - заявил он.

Это, отметил министр, является дополнительным вызовом для предприятий, которые уже раскрутили свое производство масок из-за пандемии. "Со своей стороны мы открыли экспорт и будем всячески стимулировать поставку этих товаров за рубеж. Мы в свое время производили противочумные костюмы в объеме не более 6 тысяч единиц в месяц, сейчас у нас производство 250 тысяч в сутки. Теперь это все будет уменьшаться, будут оставаться только многоразовые", - добавил он.

Денис Мантуров также напомнил, что в РФ создается резерв средств индивидуальной защиты, в который в том числе войдут 300 млн масок.