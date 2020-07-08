Программа ипотеки с господдержкой, породившая ажиотажный спрос на новостройки, может завершиться раньше срока. Райффайзенбанк первым из кредитных учреждений объявил о приостановке приема заявок на льготную ипотеку из-за исчерпания выделенных лимитов.

За время действия программы банк выдал ипотечных кредитов на сумму около 1,5 млрд рублей. Сейчас количество одобренных заявок сопоставимо с размером оставшегося лимита, сообщила пресс-служба банка. При этом клиенты, которые подали заявку на эту программу до 6 июля, все же получат льготную ставку вне зависимости от даты одобрения. "В настоящее время мы ожидаем информации ДОМ.РФ о возможности увеличения лимита госсубсидии", - сообщает пресс-служба.

Однако перераспределение средств возможно только после добровольного согласия участников программы, не выбирающих лимит, сообщили в ДОМ.РФ. Кроме того, перераспределение должно быть зафиксировано изменениями в постановлении правительства.

В программе льготной ипотеки участвуют 59 банков и 3 некредитных организации. Они подали заявки на выдачу кредитов более чем на 1 трлн рублей. Однако общий объем выданных средств ограничен правительством суммой в 740 млрд рублей, на субсидирование ставок из бюджета выделено около 6 млрд рублей. Это позволит выдать, по примерным оценкам, около 240 тысяч кредитов. Чтобы вписаться в эти ограничения, ДОМ.РФ снизил лимиты для каждого банка пропорционально поданным заявкам.

Лидером по одобренным объемам выдачи стал Сбербанк. Подав заявку на выдачу 450 млрд рублей, он получил лимит в 316,3 млрд рублей. На втором месте - ВТБ с одобренным лимитом в 175,7 млрд рублей, на третьем - банк ДОМ.РФ (35,1 млрд рублей).

В банки поступило почти 260 тысяч заявок на льготную ипотеку, сообщил на днях вице-премьер Марат Хуснуллин. Как отмечают эксперты, цифра реально полученных кредитов может быть меньше - заемщики иногда подают заявки в несколько банков одновременно, выбирая потом наиболее выгодный вариант.

В банки поступило уже почти 260 тысяч заявок на льготную ипотеку, но реальное количество выданных кредитов может быть меньше

Другие банки пока не озабочены исчерпанием лимитов. Так, Сбербанк израсходовал лишь около трети лимита, выдав 35 тысяч кредитов на 91,5 млрд рублей. "По нашим прогнозам, оставшихся средств хватит на четыре будущих месяца действия госпрограммы", - сообщили "РГ" в пресс-службе банка. ВТБ выбрал четверть своего лимита (15,7 тысячи ипотечных сделок на 44,4 млрд рублей). Более высокие темпы выборки лимита у банка ДОМ.РФ: он принял 16 тысяч заявок на ипотеку на сумму около 47 млрд рублей, из них одобрено больше половины, рассказал директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин. Об отсутствии опасений насчет досрочного исчерпания лимита сообщили в Росбанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке (выдал 4,4 млрд рублей), банке Уралсиб (выдал 1,7 млрд рублей, менее трети от лимита). Россельхозбанк и банк "Открытие" к моменту подписания номера на запросы не ответили.

Программа заметно поддержала рынок недвижимости, отмечают в ДОМ.РФ. Уже в мае объем выдачи ипотеки на 4,5% превысил уровень мая прошлого года. Из-за высокого спроса риск, что лимиты будут исчерпаны до 1 ноября, существует, считают в компании. В ДОМ.РФ сообщили, что обсуждают сценарии дальнейшей реализации программы, но окончательное решение должно быть принято правительством. "Программа была утверждена в рамках мер по поддержке строительной отрасли, а сейчас мы наблюдаем восстановление рынка", - добавляют в компании.

"Общий лимит программы составляет 740 млрд рублей. Исходя из текущей динамики выдачи кредитов данная сумма достаточна для полноценной реализации программы на протяжении всего срока ее действия. На конец прошлой недели выдано порядка 67 тысяч кредитов на сумму 158 млрд рублей - меньше половины объема предусмотренного лимита", - сообщили "РГ" в пресс-службе правительства.

Вместе с тем банк ВТБ выступает за продление срока действия господдержки. Вероятность продления программы достаточно высока, это необходимо для поддержки строительной отрасли, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Полагаю, что как минимум на зимней период поддержка продолжится, так как это критически важное время для рынка - в декабре всегда фиксируется максимум активности покупателей жилья, а в январе - самый большой спад. В обоих случаях нужны льготные кредиты, особенно в тяжелых экономических условиях", - отмечает она.

На каких условиях дают ипотеку под 6,5%

Льготная ипотека была запущена весной для поддержки строительной отрасли и восстановления спроса на новостройки в условиях кризиса. Купить квартиру в строящемся доме по ставке не более 6,5% можно до 1 ноября нынешнего года, низкая ставка действует в течение всего срока кредита. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей в столичных регионах и 6 млн рублей в других субъектах РФ.