Почта России в 4 раза увеличила сеть доставки для малого бизнеса

Почта России расширила географию курьерской доставки для малого и среднего бизнеса - теперь воспользоваться услугой "Курьер онлайн" возможно в 205 городах России, самых активных на рынке электронной коммерции. Ранее сервис был доступен только в 50 городах.

Услуга "Курьер онлайн" разработана для компаний дистанционной торговли и предлагает доставку интернет-заказов на дом. Почта России зафиксировала резкий рост количества таких отправлений - более чем в 5 раз. Такой рост востребованности вызван ограничительными мерами во время пандемии.

С 10 июня посылки принимаются не только в специализированных отделениях закрытого типа - сдать отправления можно в 575 центрах приема посылок. Отправитель также может воспользоваться опцией "Курьерский сбор" и сдать груз на своей территории - в таком случае курьер Почты приедет на склад для приема партии товара.

Фиксированная стоимость услуги "Курьер онлайн" установлена за 3 кг с последующей тарификацией за каждый 0,5 кг. Максимально допустимый вес отправления - 31,5 кг. Услугу можно оплатить банковской картой.

В марте 2020 года наблюдался значительный прирост бизнес-активности у онлайн-магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из этих регионов Почтой России стали отправлять в 7 и 9 раз больше заказов соответственно. В Московской области объемы курьерской доставки увеличились более чем в 5 раз, в Свердловской - в 12 раз, в Тверской - в 5, в Иркутской, Новосибирской и Ростовской - в 3 раза.

Данные опросов свидетельствуют о том, что 74% россиян планируют пользоваться услугами доставки еще чаще или на нынешнем уровне после снятия ограничительных мер.

"Увеличение объемов курьерской доставки говорит о востребованности сервиса у интернет-магазинов и их клиентов. В период ограничительных мер мы наблюдали стремительный рост онлайн-заказов. Активно наращивали объемы использования курьерского сервиса Почты России не только интернет-магазины, но и представители традиционного ритейла, для которых организация локальной доставки из магазина на дом дала возможность справиться с резким всплеском заказов и задействовать офлайн-розницу. Только за последний месяц нашими услугами воспользовались более 2400 новых клиентов. Почта России готова полностью удовлетворить возросший спрос на качественную курьерскую доставку и при необходимости расширять ее географию, которая уже приблизилась к 1800 населенным пунктам", - отмечает советник заместителя генерального директора Почты России по электронной коммерции Леонид Зондберг.