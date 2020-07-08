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08.07.2020 14:06
Рубрика: Общество

Почти 300 тысяч школьников попробовали себя в проекте "Билет в будущее"

Текст: Ксения Колесникова
Уже почти 300 тысяч школьников попробовали свои силы в проекте "Билет в будущее". Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в ходе онлайн-пресс-конференции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стартовал уже третий сезон проекта "Билет в будущее" - это проект по профориентации школьников, реализуемый в рамках нацпроекта "Образование".

Фото: Александр Корольков
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- Ребятам важно показать, что, выбрав один раз свой профессиональный трек, ты не должен останавливаться. Школьнику необходимо набирать различные компетенции, которые пригодятся в жизни, обучении и в дальнейшем развитии, - сказал Дмитрий Глушко.

Вход на онлайн-платформу "Билет в будущее" доступен для всех бесплатно. На ней можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы, подбирает разные активности и рекомендации. Второй этап - погружение в профессию. Школьники под руководством наставника выполнят реальные задания. К примеру, смогут выточить деталь на станке. В этом году в проекте участвуют 78 регионов России. Часть профориентационных мероприятий пройдет онлайн. В рамках третьего этапа подростки получат индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию.

- "Билет в будущее" - проект комплексный. Особенность платформы в том, что дети могут возвращаться в проект, интересоваться дополнительными отраслями и индустриями, - рассказала руководитель проекта Евгения Кожевникова. - На основании этого формируется цифровой след, мы можем направлять ребенка и модулировать его будущий успех. Участие абсолютно бесплатное. Это возможность для детей из разных уголков страны войти в проект, даже если они проживают в маленьком поселке. Мы настроили все так, чтобы принять участие можно было, даже используя простой смартфон.

- Любая практика дополнительного образования показывает, что многие в момент обучения понимают, что это им не подходит, - рассказал Гендиректор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов. - Платформа дает им возможность взглянуть на ситуацию, какой она будет на несколько лет вперед.

Общество Образование

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