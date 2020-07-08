Почти 60 человек погибли в Японии в результате наводнений и оползней

Жертвами непогоды в Японии стали 57 человек. Еще 16 местных жителей - пропали без вести. На острове Кюсю три дня шли сильные дожди, которые спровоцировали оползни и наводнения.

Вызвавший ливни атмосферный фронт сместился на восток. Дожди начались в центральной части японского острова Хонсю. Жителям префектур Нагано и Гифу рекомендовано покинуть свои дома. К эвакуации готовятся более 54 тысяч человек.

В зону бедствия на помощь местным спасателям направлены около 20 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.