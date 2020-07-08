Подготовлен проект, предлагающий, по сути, создать институт специальных детских адвокатов. Защитник, например, поможет ребенку отстоять свои права при тяжелом разводе родителей.

Согласно замыслу, суд сможет назначать ребенку адвоката от государства, который будет представлять исключительно интересы малыша. Предполагается, что в судах будут списки адвокатов, прошедших специализированную подготовку и способных защищать именно детей.

Подготовили инициативу адвокат Виктория Дергунова и одна из правозащитных организаций. Аппарат Уполномоченного по защите прав человека в Российской Федерации поддержал законопроект и направил инициативу в министерство юстиции.

Авторы считают необходимым наделить адвокатов полномочиями по оказанию детям квалифицированной юридической помощи. Как рассказала Виктория Дергунова, которая много лет занимается защитой прав детей, она не может защищать их напрямую. По закону доверителем, то есть человеком, пригласившим адвоката, является родитель.

"Если я вижу, что родитель действует не в интересах ребенка, то ничего не могу сделать, - подчеркивает адвокат Виктория Дергунова. - Как только я начинаю говорить родителю, что так поступать нельзя, он может отказаться от меня как от адвоката, что абсолютно понятно, так как я не могу действовать не в интересах доверителя или против его воли".

Инициатива вызвала споры. Многие люди вполне обоснованно опасаются излишнего вмешательства в семью. Но, парируют сторонники проекта, если затеян скандальный развод, семья уже разрушена, и обе стороны сами призывают посторонних: адвокатов, судей, судебных приставов и прочих, чтобы как можно больше неприятностей доставить бывшему любимому человека. А ребенка буквально вырывают друг у друга из рук, даже не думая, как это отразится на психике маленького человека.

Другой вопрос: финансирование. Оплачиваться работа детского адвоката может по той же системе, как в уголовных делах, когда обвиняемому защитник предоставляется государством. Другой вариант: включить детских адвокатов в систему государственной бесплатной юридической помощи. Льготникам и социально незащищенным адвокатов предоставляют региональные власти - в тех регионах, где отлажена эта система. В таком случае работа адвоката оплачивается из бюджета региона. Но, пожалуй, более важно решить вопрос в принципе: разрешить адвокатам напрямую представлять интересы ребенка. На этом настаивают сторонники идеи.

Впрочем, у инициативы есть и противники. Например, адвокат Виктория Данильченко считает, что адвокату так или иначе предстоит общение с тем родителем, с которым ребенок в данный момент проживает. "Поэтому сказать, что этот адвокат будет представлять интересы исключительно ребенка, нельзя, поскольку это просто невозможно", - говорит она.

В свою очередь, в Федеральной палате адвокатов законопроект поддержали. Как рассказала ведущий специалист департамента адвокатуры Федеральной палаты адвокатов России Юлия Корухова, в подавляющем большинстве семейных споров, так или иначе затрагивающих интересы ребенка, именно ребенок становится наиболее незащищенной с правовой точки зрения стороной. Он не является участником судебного разбирательства и зачастую вообще не осведомлен о его наличии. А суд вообще может не учитывать мнение ребенка.

По мнению Виктории Дергуновой, соответствующие изменения и дополнения необходимо внести в Семейный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". В случае принятия поправок целесообразна организация ФПА обучения адвокатов специальным навыкам работы в спорах о защите прав детей, а по итогам обучения - формирование списков адвокатов, которые будут представлены в суды.

Тем временем

ЕСПЧ признал законным лишение отца родительских прав

В Министерстве юстиции России сообщили, что Европейский суд по правам человека отклонил жалобу против России по делу о лишении гражданина родительских прав.

Как рассказали в ведомстве, российские суды при рассмотрении гражданского дела о лишении Л. родительских прав в отношении его несовершеннолетнего сына исходили из отсутствия у ребенка тесной связи с заявителем, уклонявшимся в течение 7 лет от исполнения своих родительских обязанностей. В этот период ребенок проживал в новой семье, в которой у него сложились близкие отношения с отчимом и сводным братом.

"Согласившись с позицией Минюста России ЕСПЧ подтвердил, что национальные суды дали всестороннюю оценку всем обстоятельствам и доказательствам по делу, руководствуясь при этом наилучшими интересами ребенка, - подчеркивают в ведомстве. - Тщательность изучения в ходе судебного разбирательства заключений, подготовленных уполномоченными органами власти, также подтверждена. ЕСПЧ сделан вывод об отсутствии в рассматриваемом деле нарушения статьи 8 Конвенции, поскольку соответствующие решения национальных судов являлись в полной мере обоснованными и законным".

Прямая речь

За

Юлия Корухова, ведущий специалист департамента адвокатуры Федеральной палаты адвокатов России:

Во время судебного разбирательства родителям затруднительно отделить свои личные интересы от интересов ребенка как самостоятельного субъекта права, детские омбудсмены и прокуроры вступают в дело в самых тяжелых случаях, касающихся причинения вреда здоровью или опасности для жизни ребенка, а работающие с детьми сотрудники органов опеки зачастую имеют педагогическое, а не юридическое образование.

Именно поэтому мы не можем не поддержать предложение о необходимости предоставления суду права назначить ребенку адвоката, представляющего в семейном споре интересы исключительно этого ребенка, а не опосредованно учитывающего их при представительстве интересов одного из родителей. Безусловно, данное предложение потребует значительной детальной проработки, однако сама идея о внедрении в гражданский процесс механизма назначения судом адвоката представителем несовершеннолетнего нами только приветствуется, поскольку это позволит обеспечить защиту интересов ребенка наилучшим образом - на профессиональной основе.

Против

Виктория Данильченко, адвокат:

Считаю такое предложение, мягко говоря, странным. Во-первых, мне непонятно, каким образом данный адвокат будет вырабатывать позицию по защите прав этого ребенка, на каких основаниях. Так или иначе ему предстоит общение с тем родителем, с которым тот на данный момент проживает. Поэтому сказать, что этот адвокат будет представлять интересы исключительно ребенка, нельзя, поскольку это просто невозможно. Во-вторых, у нас уже имеются органы, которые представляют интересы ребенка в судах и предоставляют заключение, акт осмотра помещения, где проживает ребенок. Это и органы опеки и попечительства, а также уполномоченные по правам ребенка в разных регионах нашей страны. Суд вправе принимать во внимания эти заключения либо отклонять, в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Единственная категория несовершеннолетних, с которыми допустима работа таких адвокатов, это дети 14 плюс. В этом возрасте ребенок уже может сформулировать свою позицию и рассказать о своем видении ситуации. Но опять-таки, с 10 лет суд в обязательном порядке учитывает позицию ребенка, поэтому даже в этих случаях наличие такого адвоката излишне.