Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах

Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток. Задержанные подозреваются в похищении людей и захвате заложников. Контейнеры находились на складе Wouwse Plantage, расположенном к югу от Роттердама на голландско-бельгийской границе.

Как сообщает ВВС, контейнеры были облицованы звукоизоляционным материалом. Внутри находились устройства для пыток. Например, кресло стоматолога с ремнями и наручниками, а также ножницы, ножовки, скальпели, плоскогубцы, скотч, балаклавы и черные хлопковые мешки, которые можно натянуть на голову.

"В каждой из камер на потолке и полу были прикреплены наручники, чтобы можно было заковать человека, стоящего с поднятыми руками", - говорится в заявлении национальной прокуратуры страны. Сотрудники полиции также обнаружили три украденных автофургона, два автомобиля BMW, семь пистолетов и китайский вариант АК-47. Всего у подозреваемых изъято 25 единиц оружия.

В полиции предполагают, что камеры использовались транснациональной группировкой, которая выполняла заказы злоумышленников из различных стран, пожелавших расправиться с конкурентами или неугодными лицами. В этой связи эксперты назвали масштаб деятельности преступников "устрашающим" и "не имеющим аналогов".

Расследование началось в апреле, в ходе которого спецслужбы смогли получить доступ к зашифрованной сети чата EncroChat, через который преступники получали заказы на пытки и устранение жертв. Согласно данным Национального агентства по преступности Великобритании (NCA), EncroChat был "криминальным рынком". Его использовали 60 тысяч человек, сообщает 9 News.