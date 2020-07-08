Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Информация появилась на сайте портала Downdetector, который отслеживает функционал популярных интернет-ресурсов.

"На трудности со входом в соцсеть, невозможность просмотреть информационную ленту жалуются пользователи в США, Аргентине, в Бразилии, Великобритании и Австралии. В России незначительные сбои зафиксированы в Москве", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Помимо личных страниц в Instagram представлены блогеры, паблики клубов по интересам, бизнес-аккауны.

Британская компания Hopper регулярно составляет рейтинги пользователей с самыми высокими ценами на рекламу на своих страницах. В прошлом году этот список возглавила американская модель Кайли Дженнер. В этом она уступила первенство актеру Дуэйну Джонсону.