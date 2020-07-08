Госдума приняла в трех чтениях закон, запрещающий применять сокращенную судебную процедуру в делах по тяжким преступлениям. Это значит, что признание обвиняемого в страшном злодеянии не будет поводом вынести быстрый приговор. Дело надо будет рассмотреть досконально, взвесить все доказательства.

Если человек обвиняется в тяжком преступлении, его дело будет рассматриваться по полной процедуре, с изучением всех доказательств. Одного признания для приговора мало. Фото: iStock

Как сообщил не так давно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году 450 тысяч граждан были осуждены в особом порядке. Это 55 процентов от числа всех осужденных.

Особый порядок - это сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор. Главное условие для такой процедуры: признание обвиняемого и его согласие рассмотреть дело в ускоренном режиме. Человек в таком случае получает гарантию, что наказание будет смягчено. Ему не придется сидеть лишние месяцы, а то и годы.

Например, в Московской области в особом порядке был осужден гражданин Р., купивший за 5 тысяч рублей права тракториста-машиниста. Но даже на тракторе нельзя ездить с фальшивыми правами. ГАИ распознало подделку. Человек не запирался, дело рассмотрено судом без лишних формальностей, приговор - полгода ограничения свободы. Надо ли было здесь устраивать судебные баталии по всем правилам, если никому они не нужны?

Однако в некоторых делах "царица доказательств" вредна. У правозащитников возникают подозрения, что люди часто соглашаются на особый порядок не добровольно, а под давлением правоохранительных органов.

Конечно, когда речь о поддельных правах, здесь все достаточно очевидно: фальшивые документы ГАИ в карман водителям не подкидывает.

За год в особом порядке были осуждены 450 тысяч граждан, это 55 процентов от всех осужденных. Главное условие такой процедуры: согласие обвиняемого

Но если правоохранители стараются любой ценой раскрыть тяжкое преступление, здесь, будем говорить прямо, они иногда могут перегнуть палку. А выбитое признание и сокращенная процедура как раз помогут скрыть огрехи следствия.

В отличие от обычного процесса, который может растянуться на многие месяцы, рассмотрение дела в особом порядке происходит за одно-два заседания и занимает всего несколько часов. Во время этого процесса не исследуются доказательства обвинения и не допрашиваются свидетели. Такой порядок позволяет экономить и время, и ресурсы. Но жертвовать принципами правосудия ради удобства нельзя.

Как заявил в свое время председатель Совета судей Виктор Момотов, дела о тяжких преступлениях являются сложными и требуют качественной проверки результатов работы органов расследования. Поэтому принятый закон ограничивает применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести. По сокращенной процедуре могут рассматриваться умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

"Во всех цивилизованных странах существуют сокращенные формы судебного разбирательства, - подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Для государства важно найти баланс между общим порядком судебного разбирательства, который предусматривает гораздо больше гарантий вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора, и сокращенными формами. На протяжении последнего десятилетия этот баланс был нарушен положением, позволяющим в особом порядке рассматривать уголовные дела о тяжких преступлениях. Учитывая, что в особом порядке судья непосредственно не исследовал доказательства виновности подсудимого, акцент в формировании степени доказанности события преступления и причастности лица к его совершению сместился на стадию предварительного расследования".

Иными словами, получалось, что все решается на следствии. Хватило человеку смелости, чтобы бороться, у него есть шанс. Невиновным приходится сложнее всего. Хотя бы потому, что это морально тяжело видеть, как весь мир против тебя, когда ты ни в чем не виноват. К тому же они редко готовы к борьбе, так как несправедливые обвинения всегда сваливаются неожиданно. Если невиновный сдался, то, выходит, именно следователь решил, кого назначить виновным.

Нередко в делах по тяжким преступлениям получалось, что следователь назначил виновного

"Судебная власть осталась в роли органа, который решает лишь вопрос о назначении наказания, а вопросы доказанности фактически остались в компетенции органов предварительного расследования, - говорит Евгений Рубинштейн. - Такое положение не может соответствовать роли судебной власти в государстве. Конечно, нововведения лишат часть обвиняемых в совершении тяжких преступлений права на гарантированное назначение наказания в размере ниже 2/3 от максимального. Думается, что в случае признания вины суды по инерции будут назначать наказание в таких пределах. Однако достоинств и отдаленных положительных последствий от нововведений гораздо больше, чем недостатков".

Прямая речь

Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству:

- Принятым законом вносятся изменения, исключающие возможность рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях в особом (упрощенном) порядке судебного разбирательства. Проект закона рассматривался межведомственной рабочей группой по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства, и был поддержан. Изначально особый порядок судебного разбирательства вводился в целях обеспечения процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности. Такой упрощенный порядок позволяет избежать излишних затрат времени и сил сторон и суда по очевидным уголовным делам. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году в особом порядке были рассмотрены уголовные дела о тяжких преступлениях в отношении 84 тысяч лиц - это 58 процентов от общего числа обвиняемых в тяжких преступлениях. Вместе с тем дела о преступлениях, отнесенных к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными и нередко затрагивают интересы значительного числа потерпевших. Обеспечить максимальные процессуальные гарантии справедливого правосудия по таким делам представляется возможным при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании.