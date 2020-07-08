Продолжит ли курс рубля снижаться

Курс российской валюты в июле не выбирается за отметку 70 рублей за доллар. Скорее всего, у него не получится выйти в область 60+ за доллар до конца года.

Текущее ослабление курса связано с несколькими причинами, говорит экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. "Во-первых, вирусный фактор продолжает оказывать давление на риск-аппетиты инвесторов. Мы видим, что в ряде крупных экономик продолжается активный рост числа заболевших COVID-19, что существенно повышает риски второй волны пандемии. Во-вторых, геополитические риски в отношении России также постепенно нарастают", - подчеркивает он.

В то же время текущая конъюнктура нефтяных цен (выше 42 долларов за баррель) может рассматриваться частью инвесторов как неустойчивый фактор поддержки рублевого курса, считает Покатович. По его мнению, летом сохраняются риски возвращения нефтяных котировок к коррекции к 40 долларам за баррель и ниже.

Одна из основных причин негативной динамике в рубле - опубликованный план продажи валюты Минфином на рынке, со среды объем операций снизится до 5,7 млрд рублей в день с 10,2 млрд рублей в день в июне, отмечает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. "При этом Минфин, продавая валюту, уже компенсирует не снижение цен на нефть, которые выше отсечения в бюджетном правиле, а сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+", - говорит аналитик.

По оценке Покатовича, в ближайшие дни курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,5-72,7 за доллар, а в июле в целом курс рубля может вернуться в диапазон 71-75 за доллар и сформироваться на уровнях вблизи 73 (+/-2) рублей за доллар по итогам года.