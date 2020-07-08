Поручение президента сделать "Промсвязьбанк" опорным для оборонно-промышленного комплекса выполнено. Сейчас эта кредитная организация вышла в лидеры по обслуживанию предприятий отрасли. О том, каких результатов удалось добиться банку и какие продукты он разрабатывает, главе государства рассказал его председатель Петр Фрадков.

"Ваше учреждение должно быть базовым для обслуживания нашего оборонно-промышленного комплекса", - отметил Владимир Путин и поинтересовался, как идет эта работа и как в целом развивается учреждение.

"Сейчас можно с уверенностью говорить, что банк вышел на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и с точки зрения кредитования самих предприятий отрасли. Статус опорного банка закреплен законодательно", - заявил Фрадков. Он рассказал, что банк уже сопровождает порядка 60 процентов контрактов в сфере гособоронзаказа. При этом министерство обороны подтверждает, что работа идет бесперебойно, а это десятки тысяч операций в день. "Сейчас лимиты по кредитованию оборонки составляют более 600 миллиардов рублей. При этом из них 430 миллиардов - это уже выданные деньги", - проинформировал Петр Фрадков.

"Промсвязьбанк" разработал собственную программу дополнительного льготного финансирования для оборонных предприятий, по ней уже выдано 120 миллиардов рублей по ставке в пределах 6,5 процента.

Банк продолжает развиваться и как универсальный финансовый институт. Он вошел в тройку лучших государственных финансовых учреждений по рентабельности капитала. А по темпу прироста активов стал первым. "Сейчас наши активы составляют более 2,2 триллиона рублей и выросли достаточно серьезно только за 2019 год", - отметил Фрадков.

По его словам, портфель по военной ипотеке составляет 35 миллиардов рублей по ставке менее 9 процентов. "Можно сказать, что мы абсолютные лидеры по этому направлению. Также не забываем такую программу, как семейная ипотека, которая выдается по ставке 4,5 процента", - подчеркнул глава "Промсвязьбанка".

В планах - специальные ипотечные программы для конкретных предприятий ОПК, которые позволят привлечь молодые кадры. Разработка этих программ ведется с учетом "специфического статуса этих категорий сотрудников при использовании финансовых продуктов". В итоге будет создана "некая экосистема вокруг оборонно-промышленного комплекса". "Как банк с таким, может быть, не совсем банковским продуктом, но мы свою роль здесь видим и будем в этом направлении достаточно активно двигаться", - заявил Петр Фрадков.

"Промсвязьбанк" уже сопровождает порядка 60 процентов контрактов в сфере гособоронзаказа

Он рассказал также о об участии банка в реализации антикризисных мер правительства. "Только по линии физических лиц мы обеспечили более чем 6,5 миллиарда рублей так называемых кредитных каникул", - сообщил Фрадков, добавив, что льготную ипотеку банк выдает под 5,85%, то есть на 0,75% ниже нормативов правительства. "На этот продукт был достаточно большой спрос, и более чем 8 миллиардов рублей было одобрено по этой программе", - отметил он.

Тем временем

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил большое значение поправок к Конституции РФ для укрепления российской государственности, сообщает сайт Кремля.

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