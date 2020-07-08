В ОАЭ раскопали 200 кг чужеродного металла возрастом 3250 лет

Международная команда археологов обнародовала результаты исследования более 200 кг различных металлических фрагментов и шлаков, которые были найдены при раскопках в Сарук эль-Хадиде и Мувейле, ОАЭ. Анализ показал, что в древности металл и руда были импортированы на Аравийский полуостров.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science. Авторы пишут, что они в лабораторных условиях изучили более 200 кг железных фрагментов, датируемых периодом от 1250 до 800 года до нашей эры. Сделанные выводы способны изменить наше представление о масштабах использования железа в юго-восточной Аравии.

Ученые провели сравнительный анализ. Геохимический состав раскопанных предметов указывает на то, что они не были изготовлены из местных руд. Однако подобную по составу железную руду археологи обнаружили в современных рудниках в Луристане, на западе Ирана. В частности, такой металл и сейчас изготавливают в Санандадж-Сирджане в Иране.

Это позволяет предположить, что в древности железо могло быть импортировано с территории современного Ирана на Аравийский полуостров, хотя расстояние было довольно велико. Преодолеть его по тем временам было трудно.

Однако открытие доказывает, что между данными регионами существовал налаженный торговый путь, вероятно, морской. Впрочем, ученые не исключают, что железо в Аравию могли доставлять и из других регионов древней западной Азии. Торговое влияние соседей на аравийцев еще предстоит изучить.

Исследование также подтверждает гипотезу о том, что в конце второго и начале первого тысячелетий до нашей эры юго-восточная Аравия переживала расцвет раннего железного века. Кстати, в ходе исследования ученые обнаружили шлаки этого же периода в местечке Мувейла. Оказалось, что это древнейшие следы производства железа в данном регионе.

К слову, до появления технологий производства металла из руды человек также активно использовал железо, однако это было метеоритное железо. Оно буквально падало с неба и отличалось высокой чистотой. В частности, недавние исследования доказали, что кинжал фараона Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа.