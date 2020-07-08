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08.07.2020 15:53
Рубрика: Общество

Разработанная в России программа подберет оптимальное лечение гипертоникам

Текст: Ирина Невинная
Разработана программа, которая позволит подобрать индивидуальное лечение пациентам с артериальной гипертонией, а в перспективе - и с другими заболеваниями сердца и сосудов. Об этом сообщили "Российской газете" в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Над задачей работала группа ученых лаборатории персонализированной медицины ИХБФМ и лаборатории биоинформатики Института вычислительных технологий СО РАН. Аналогов такой программы нет ни в России, ни за рубежом.

Артериальная гипертония - самая частая причина инфаркта миокарда, инсульта, других тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы, почек, других органов, ею страдает около 40 процентов взрослого населения в России и других странах мира. Но лечить это заболевание не всегда просто. "В современных рекомендациях есть пять основных классов лекарств, снижающих артериальное давление. В каждом классе около 20 основных лекарств. Таким образом, в арсенале врача около 100 гипотензивных препаратов, - пояснили в ИХБФМ. - Назначение терапии происходит эмпирически, методом подбора. На это уходит много времени, много денег, и часто возникают осложнения гипертонии".

Ученые поставили задачу облегчить задачу врача. Используя методы математического моделирования, ученые сумели "отцифровать" сердечно - сосудистую систему человека, причем с учетом конкретных особенностей каждого пациента. В программу вносятся данные больного с учетом патофизиологии (возраст, рост, вес), некоторые параметры общеклинического скрининга (общий анализ крови, биохимические показатели, данные УЗИ сердца).

После обработки информации программа рассчитывает портрет Виртуального пациента и подбирает оптимальный препарат для лечения. Ученые говорят, что достоверность результата - 90 процентов. А после внедрения в программу генетических показателей, она станет еще более точной и персонализированной.

Фото: iStock
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"Использование цифровых технологий в персонализации лечения дает возможность подобрать максимально эффективные и безопасные препараты для конкретного пациента", - пояснила завлабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН. Доктор медицинских наук Галина Лифшиц.

Сейчас программа уже почти готова - ее опробуют на пациентах. После того, как будет получен допуск к ее широкому использованию, программу смогут применять любые медицинские учреждения.

Тот же подход применим и для подбора терапии при других заболеваниях. Уже сейчас ученые работают над модификацией данной программы, которая будет подбирать персонализированное лечение при сахарном диабете.

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