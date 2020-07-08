Андрей Бочкарев: До конца года в столице введут в строй 40 детсадов и школ

На территории бывшего Тушинского аэрополя, где сейчас строится крупный жилой комплекс, появился первый детский сад. Новоселам он очень нравится: расположен прямо под окнами их квартир. "Из дома можно будет наблюдать, как малыши гуляют, чем занимаются на детской площадке", - говорят они. Правда, чтобы выглядеть своего сынишку или дочку, нужно будет постараться, так как детских площадок у этого сада целых девять, а помимо них есть еще универсальная спортивная площадка.

Трехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту, домами окружено со всех сторон. Родители могут не беспокоиться - детям там точно ничего не угрожает, ни машин поблизости, ни каких-то предприятий. А сам садик - просто на зависть другим: есть в нем спортивный и хореографический залы, бассейн, у каждой группы свои комнаты отдыха и для развивающих занятий. В среду этот сад на Волоколамском шоссе осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города остался доволен: садик, который войдет в состав новой городской школы N727, обещают открыть уже к 1 сентября. А главное, что хотя он и построен за счет инвестора, пользоваться им смогут не только дети состоятельных родителей, но и все без исключения москвичи.

"Я хочу поблагодарить инвесторов, они строят в Москве где-то около трети объектов соцкультбыта, - сказал мэр. - Это и школы, и детские сады, которые не превращаются потом в какие-то частные анклавы по ценам, которые недоступны для жителей, а передаются департаменту образования Москвы и функционируют так, как обычные школы и детские сады. То есть для всех детей школы бесплатные, а за детсады горожане платят по тарифам, которые существуют в городе, без всяких доплат".

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал журналистам, что в столице, несмотря на пандемию, с начала 2020 года построено уже 12 объектов образования: 10 детсадов и 2 школы. Причем, 90 процентов из них возведены на средства застройщиков. До конца же года ввод увеличится до 40 школ и садиков. Всего же за период с 2011 по 2019 год в Москве построили 96 школьных зданий и 273 детских сада.

Глава же города оценил и то, что рядом с жилым комплексом строится крупный офисный центр "Ростеха". Это значит, что многие из тех, кто здесь поселится, смогут по соседству с домом найти и работу. Ну, а про перспективы, открывающиеся для занятий спортом, и говорить не приходится: спортсооружений поблизости - великое множество, даже суперстадион "Спартак" в пешеходной доступности.