Арт-объекты художников с мировым именем открылись на ВДНХ

В Ландшафтном парке ВДНХ установили две новые арт-композиции, созданные специально для главной выставки страны. Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, инсталляция "Птицы" принадлежит французскому художнику Седрику Ле Борну, чьи работы выставляются на крупных фестивалях по всему миру. Автором арт-объекта "Армадилло" является американский скульптор Энтони Хоу, знаменитый своими кинетическими объектами, приходящими в движение под воздействием ветра.

Арт-композиция "Птицы" состоит из трех птичьих фигур длиной более трех метров. Все работы создаются Седриком Ле Борном вручную. Фигуры выполнены из легкой сетки нержавеющий стали, что придает им эффект прозрачности. Кроме того, с наступлением темноты "Птицы" освещаются прожекторами.

"Меня привлекает мысль, что маленькая птичка может стать больше, чем человек, быть равной ему", - рассказал о своей задумке автор скульптуры. По данным пресс-службы, это не первая птица Ле Борна, которая посещает выставку. В 2017 году подобная инсталляция художника стала самой фотографируемой среди экспонатов фестиваля "Вдохновение".

Название арт-объекта "Армадилло" в переводе с английского означает "броненосец", именно это животное напоминает скульптура. "Армадилло" состоит из 305 подшипников из нержавеющий стали, что делает объект устойчивым к холоду и снегу. Подшипники поворачиваются при малейшем дуновении ветра, поэтому скульптура находится в постоянном движении.

"Птицы" находятся в Дубовой роще рядом с входом на воздушную экотропу. Инсталляция "Армадилло" расположена вблизи павильона № 38 "Рыболовство", недалеко от башни-колонны советского авангардиста Эль Лисицкого, совместно с которой скульптура образует особенное арт-пространство на открытом воздухе.