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08.07.2020 09:13
Рубрика: Экономика

Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами

Текст: Ирина Огилько

В рамках масштабного благоустройства парка Северного речного вокзала специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зоны отдыха с бассейнами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проекта запланировано создание зоны отдыха, рассчитанной на 200 человек, там будут размещены три бассейна с подогревом, предусмотрена отдельная часть для детей, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время уже завершены работы по устройству свайного поля, ведется установка фундаментной плиты".

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Также в парке проводится реконструкция двух существующих фонтанов и устройство нового, продолжается реставрация исторического ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков. В работах задействованы около 1,2 тысячи сотрудников и 145 единиц техники, они будут завершены, как и планировалось, к 1 сентября.

Он напомнил, что строительные работы в парке стартовали в декабре прошлого года, а к моменту вступления в силу ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, уже был выполнен значительный объем, в частности, полностью завершена прокладка инженерных коммуникаций. После небольшого перерыва работы возобновились и сейчас идут ускоренными темпами.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.

Будет обустроено 19 километров дорожно-тропиночной сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения. На территории построят восемь детских и пять спортивных площадки, а также девять площадок для "тихого отдыха".

По данным Бирюкова, высадят около 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.

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