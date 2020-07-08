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Дело москвича, ударившего пожилого сотрудника РАН, передали в суд 12:48
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08.07.2020 12:48
Рубрика: Происшествия

Дело москвича, ударившего пожилого сотрудника РАН, передали в суд

Текст: Наталья Козлова

Столичное подразделение Следственного комитета отправило в суд уголовное дело на мужчину, который без повода толкнул 82-летнего человека, после чего тому потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался сотрудник Российской академии наук.

Жителя Калужской области будут судить за убийство 92-летнего ветерана

По версии следствия, 31 марта мужчина в аптеке на Плющихе в Москве нанес 82-летнему потерпевшему несколько ударов по лицу и телу. Пожилой человек упал и получил травму головы, впоследствии был госпитализирован, а нападавший сбежал.

Хулиганской выходкой занялось СК по Москве. Ход расследования уголовного дела по поручению Александр Бастрыкина был на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, злоумышленника нашли быстро.

В Прикамье будут судить мошенницу, напавшую на пенсионера

"Были отработаны видеокамеры вблизи места преступления, благодаря которым удалось установить личность нападавшего, которым оказался местный предприниматель", - уточнила представитель ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело отправили в суд.

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