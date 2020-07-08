Дело москвича, ударившего пожилого сотрудника РАН, передали в суд

Столичное подразделение Следственного комитета отправило в суд уголовное дело на мужчину, который без повода толкнул 82-летнего человека, после чего тому потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался сотрудник Российской академии наук.

По версии следствия, 31 марта мужчина в аптеке на Плющихе в Москве нанес 82-летнему потерпевшему несколько ударов по лицу и телу. Пожилой человек упал и получил травму головы, впоследствии был госпитализирован, а нападавший сбежал.

Хулиганской выходкой занялось СК по Москве. Ход расследования уголовного дела по поручению Александр Бастрыкина был на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, злоумышленника нашли быстро.

"Были отработаны видеокамеры вблизи места преступления, благодаря которым удалось установить личность нападавшего, которым оказался местный предприниматель", - уточнила представитель ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело отправили в суд.