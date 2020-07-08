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08.07.2020 13:37

Глава Липецкой области призвал снизить давление на бизнес

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание совета по инвестиционному климату, главной темой которого стало административное давление на бизнес. Губернатор отметил, что в рейтинге субъектов, составленном экспертами Института экономики роста имени П.А. Столыпина по итогам 2019 года, Липецкая область оказалась лишь на 67 месте.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- В Липецкой области объем инвестиций на душу населения один из лучших в стране, - напомнил Игорь Артамонов. - Но административное давление на бизнес немного тревожит.

Он отметил, что высокие показатели давления на бизнес сложились из-за большого числа плановых и внеплановых проверок, штрафов, предупреждений и предостережений. Принимавшие участие в заседании представители федеральных и региональных структур контролирующих органов, в свою очередь, отметили, что каждое мероприятие в отношении бизнеса - результат обращений и жалоб на его работу. При этом все понимают, насколько важно поддержать региональную экономику именно сейчас, когда предприниматели восстанавливают работу после связанных с пандемией ограничений.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов отметил, что закрывать глаза на нарушения, которыми грешат инвесторы, тоже нельзя, особенно если они угрожают экологии или жизни, здоровью и благополучию липчан.

- Липецкая область является одним из лучших регионов по взысканию недоплат за работу, - отметил он. - У нас очень маленькие суммы невыплаченной заработной платы в сравнении с другими субъектами. Но в то же время есть и перегибы, над которыми нам предстоит поработать. Уверен, что ситуация значительно улучшится.

Помимо этого, на заседании совета была отмечена положительная работа ОЭЗ "Липецк". Согласно отчету Министерства экономического развития РФ, липецкая особая экономическая зона признала лучшей в России по показателю эффективности функционирования за период с момента ее запуска.

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