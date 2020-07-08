Главное здание Музея Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля. Экспозиции будут работать до 22.00. Ожидается, что первыми гостями станут члены Детского и Общественного советов музея. Они увидят уникальную экспозицию, которая разместилась на площади 3000 метров и рассказывает об основных событиях Великой Отечественной - с ее первых минут в цитадели Брестской крепости и до последних - у стен рейхстага.

Роман Щербенков

Новую грандиозную экспозицию можно будет посетить только в составе экскурсионных групп. Для этого необходимо забронировать билеты на сайте. Музей просит обратить внимание на то, что еще не полностью сняты ограничения в связи с пандемией. Участниками двухчасовой экскурсии одновременно смогут быть не более пяти человек. Программа предназначена для детей старше шести лет. Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы Будет представлена фотовыставка "Парад Победителей" о легендарном шествии 1945 года. Экспозиция подготовлена Музеем Победы совместно с РИА "Армия России". Зрители впервые увидят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов МО и специально оцифрованные для этой выставки. Уникальные кадры расскажут, как проходили репетиции Парада, как 24 июня организовывали построения войск и работали кинооператоры. Гостей также ждут обновленные выставочные проекты "Реликвии Победы" и "Герои тыла".

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