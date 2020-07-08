Как контролируют качество воздуха в Москве

Недавно ее реконструировали. Снаружи ее теперь украшает антивандальное покрытие, внутри - технологичная "начинка", которая позволяет заметить малейшие изменения в атмосфере. "Место для станции выбрано не случайно - ведь именно автотранспорт в Москве - основной источник выбросов в атмосферу, - рассказал Евгений Никитич, замдиректора "Мосэкомониторинга". - Качество воздуха в столице становится лучше: за последние пять лет концентрация диоксида серы снизилась 4 раза, а диоксида азота - в 1,1 раза. Эти показатели мы контролируем с помощью новейших газоанализаторов. Всего станция отслеживает 14 показателей: по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, приземному озону, сероводороду, метану, стиролу, бензолу, нафталину, формальдегиду, толуолу, фенолу, а также взвешенным частицам РМ2,5".
В городе установлено 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и имеются три передвижные экологические лаборатории. До конца года часть станций - 13 - будут обновлены. На них появятся приборы, которые позволят контролировать концентрацию мелких взвешенных частиц размером до 10 микрон - веществ, наиболее интересующих москвичей, потому что они являются основным индикатором появления неприятного запаха в городе.