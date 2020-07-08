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08.07.2020 22:41
Рубрика: Общество

Легче дышится

Как контролируют качество воздуха в Москве
Текст: Ангелина Зеленькова
Видео: Егор Бадьянов
Фото, видео: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск № 149(8203)
За последние годы воздух в Москве стал заметно чище. Жалобы от жителей города на его загрязнение поступают все реже. Во многом это результат контроля автоматических станций, которые круглосуточно анализируют состояние воздуха более чем по 20 параметрам. Корреспондентам "РГ" удалось побывать на обновленной станции "Мосэкомониторинга", работающей между Третьим транспортным кольцом и Комсомольским проспектом.
Фото: iStock
Экологи возражают против отмены экологической экспертизы

Недавно ее реконструировали. Снаружи ее теперь украшает антивандальное покрытие, внутри - технологичная "начинка", которая позволяет заметить малейшие изменения в атмосфере. "Место для станции выбрано не случайно - ведь именно автотранспорт в Москве - основной источник выбросов в атмосферу, - рассказал Евгений Никитич, замдиректора "Мосэкомониторинга". - Качество воздуха в столице становится лучше: за последние пять лет концентрация диоксида серы снизилась 4 раза, а диоксида азота - в 1,1 раза. Эти показатели мы контролируем с помощью новейших газоанализаторов. Всего станция отслеживает 14 показателей: по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, приземному озону, сероводороду, метану, стиролу, бензолу, нафталину, формальдегиду, толуолу, фенолу, а также взвешенным частицам РМ2,5".

В городе установлено 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и имеются три передвижные экологические лаборатории. До конца года часть станций - 13 - будут обновлены. На них появятся приборы, которые позволят контролировать концентрацию мелких взвешенных частиц размером до 10 микрон - веществ, наиболее интересующих москвичей, потому что они являются основным индикатором появления неприятного запаха в городе.

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